Niño de 9 años con enanismo pide “morir” al no soportar burlas escolares

Brisbane, Australia. El video de un pequeño de 9 años de edad llorando desconsolado y pidiendo una soga para suicidarse que circula en las redes sociales despierta nuevamente las alarmas de los daños psicológicos que pueden provocar las burlas.

Para las personas que conocen los alcances sentimentales del rechazo, la filmación es conmovedora y refleja la frustración de una madre que cansada de ver a su hijo sufrir hizo una denuncia pública.

“Dame una soga, quiero suicidarme… Solo quiero apuñalarme en el corazón… Quiero que alguien me mate”, dice el menor entre lágrimas y con tono de furia.

El niño padece de acondroplasia (enanismo) y hace tres años intentó suicidarse por las burlas de sus compañeros de escuela.

Hugh Jackman has thrown his support behind 9-year-old Aussie boy Quaden Bayles, after his mum shared a heartbreaking video of her son's despair at being bullied. #WeStandWithQuaden pic.twitter.com/4VB5jMZgYW

— Yahoo Lifestyle Australia (@YLifestyleAu) February 21, 2020