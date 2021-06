Niño de 6 años descubre a su abusadora por un dibujo: “Prohibido tocar a niños”

Chile.- Un pequeño de 6 años de edad descubrió a su abusadora por medio de un dibujo que revelaba cómo eran tratados cuando sus padres no estaban en casa.

Según relato de la madre, el menor dibujó a una persona mayor atacando a un niño con el mensaje: “Está prohibido tocar a los niños”.

La progenitora, al recibir el dibujo quedó desconcertada y decidió averiguar lo qué ocurría y el motivo del dibujo de su hijo. “Ahí me dije por qué me dibujó esto, me llamó la atención, me asustó, porque ellos dibujan mucho siempre”.

Durante la revisión de las cámaras de seguridad, los padres descubrieron que la abnegada religiosa era una abusadora que cuando ellos no estaban golpeaba a los pequeños y los encerraba en el baño.

“Es indescriptible lo que uno siente. Es rabia, impotencia y culpa por no leer las alertas que ellos me pudieron haber dado”, agregó la madre.

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron cómo la mujer los tomaba de la cabeza y les pegaba contra la pared.

Al ver los maltratados de la abusadora decidieron interponer la denuncia ante la justicia para evitar que otros menores sean agredidos de igual manera.

La madre pidió a los padres estar alerta y no confiarse por el trato que les dan a los niños delante de ellos, ni tampoco por ser personas vinculadas a una religión.

“Ella era súper amorosa con ellos cuando yo estaba. Y cuando estaba desocupada, leía la biblia y escuchaba música religiosa. Me confíe por eso”, dijo la madre con cierto tono de pesar.

Ahora el caso será manejado por la fiscalía y con las pruebas que se tiene contra la abusadora se espera sea castigada.