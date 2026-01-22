Niño de 5 años y su padre son detenidos por agentes migratorios en Minnesota

La detención de un niño de cinco años y su padre por parte de agentes federales de inmigración ha generado preocupación en una comunidad del estado de Minnesota. El caso ocurrió en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, donde ambos fueron arrestados mientras se encontraban en la entrada de su vivienda, según confirmó el superintendente del distrito escolar local durante una conferencia de prensa.

El menor, identificado como Liam Ramos, es estudiante de preescolar y forma parte de un grupo de cuatro niños del distrito que han sido detenidos por autoridades migratorias en las últimas dos semanas, en el marco del aumento de operativos de control impulsados por la administración de Donald Trump en la región.

Marc Prokosch, abogado que representa al niño y a su padre, aseguró que la familia cumplía con todos los requisitos establecidos por la ley migratoria. “Hicieron todo lo que debían hacer de acuerdo con las normas vigentes”, afirmó. Además, subrayó que ni el padre ni el menor ingresaron de manera ilegal al país y que no existe una orden de deportación en su contra.

El abogado también indicó que, hasta el momento, tiene conocimiento de que padre e hijo permanecen juntos durante el proceso de detención. El caso ha encendido el debate sobre el impacto de las políticas migratorias en familias con niños en edad escolar y ha provocado inquietud entre autoridades educativas y organizaciones comunitarias.