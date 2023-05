Niño de 4 años fue lanzado desde la barrera del muro fronterizo entre México y EEUU

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) publicó el video de cómo un niño de 4 años fue lanzado desde la barrera del muro fronterizo entre México y Estados Unidos (EEUU).

“El video de vigilancia captó el momento en que un niño fue arrojado desde la barrera fronteriza en San Diego”, detalló la CBP.

El hecho ocurrió el lunes 15 de mayo, alrededor de las 9:05 de la noche, cita un comunicado de prensa.

Los agentes señalan que el pequeño fue lanzado unos 800 metros al este del puerto de entrada de San Ysidro, y los primeros socorristas que se encontraban en el lugar prestando ayuda al niño herido de 4 años recibieron disparos.

“Un sujeto desconocido dejó caer a un niño de 4 años desde la barrera fronteriza en San Diego el lunes. Los agentes de respuesta y EMS que brindaron primeros auxilios al niño también informaron disparos cerca de su posición mientras atendían al niño. ¡Sorprendentemente, el niño está bien! ¡No confíes en los contrabandistas!”, cita el tuit Chief Raul Ortiz.

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) May 22, 2023