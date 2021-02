Niño de 12 años es acusado de matar a un asaltante que atacó a su abuela

EEUU.- El caso de un pequeño de 12 años de edad que mató a un asaltante con una arma de fuego luego que este atacó a su abuela está siendo investigado por las autoridades de Carolina del Norte.

Según relatos, dos intrusos entraron a la vivienda en la localidad de Goldsboro y atacaron a la anciana de 73 años de edad, identificada como Linda Ellis.

Luego de exigir dinero y sin imaginar que había un menor armado, los delincuentes intentaron huir pero el menor sacó un arma de fuego y respondió con disparos, hiriendo de muerte a uno de ellos.

Una vez notificado el suceso al 911, agentes se desplazaron al lugar descubriendo el cadáver del supuesto asaltante que atacó a la abuela del menor que se ha sido acusado por el suceso.

Autoridades han identificado a la víctima como Khalil Herring de 19 años de edad, quien murió por un impacto de bala, y desconocen el paradero del otro asaltante que habría ingresado a la vivienda.

Relatos de la madre del niño de 12 años que repeló el asalto indican que los hombres que ingresaron a la residencia estaban dispuestos a matar a cada uno de la familia si su hijo no hubiera reaccionado.

El menor se encuentra bajo custodia policía hasta esclarecer cómo el asaltante que atacó a su abuela resultó herido de muerte, aunque no se descarta que al comprobar que fue en defensa personal pueda ser liberado.

La abuela del jovencito fue trasladada a un hospital donde se mantiene estable de salud a la espera que le den el alta médica.

#NEW: A 12-year-old Goldsboro boy fired off shots at two masked robbers who broke in & shot his grandmother, Linda Ellis. One of those robbers died from their injuries.

At 6, we speak to the family about the frightening ordeal & give an update on “Miss Linda’s” condition. pic.twitter.com/q7yvwPXS9j

— Michael Lozano (@MLozanoABC11) February 13, 2021