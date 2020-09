Niño de 12 años comienza su segundo año de universidad en Ingeniería Aeroespacial.

Caled Anderson, una pequeña promesa afroamericana de 12 años, comienza su segundo año de universidad con especialización en Ingeniería Aeroespacial.

El adolescente estudia en Chattahoochee Technical College, Estados Unidos, tras cursar su educación secundaria con honores.

Su historia es sorprendente, no solo por cursar su segundo año de universidad, sino por sus múltiples conocimientos.

Anderson, aprendió a muy corta edad el lenguaje de señas, a los nueve meses de edad, podía apuntar más de 250 palabras, y a los 11 meses ya hablaba y leía.

Pero eso no es suficiente para admirarlo, a los 2 años ya podía leer la Constitución de los Estados Unidos y a sus 3 años de edad hablaba fluidamente el inglés, español, francés y mandarín.

Ahora a sus 12 años de edad cursa su segundo año de universidad con grandes expectativas.

“Cuando comenzamos a interactuar con otros padres y tuvimos otros hijos, nos dimos cuenta de lo excepcional quien era”, dijeron los padres del menor.

Caleb, recuerda que su hijo le dijo que era demasiado aburrido estar en secundaria y que no estaba aprendiendo. “Realmente no me está ayudando a crecer en mi aprendizaje, y creo que estoy listo para la universidad”.

Como el pequeño es menor de edad, el padre debe acompañarlo a cursar su segundo año de universidad. “Me ha superado con creces en matemáticas, así que no puedo ayudarlo más. ¡Seriamente! ¡Está en cálculo dos ahora!”, dijo el progenitor.

La pareja tiene otros dos hijos, Aaron y Hannah, que también son superdotados. Caleb está en camino de graduarse a los 14 años.