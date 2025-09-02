Hombre en Houston es arrestado por la muerte de un menor mientras jugaba a “tocar el timbre y correr"

El trágico caso del niño asesinado en Houston tras participar en la conocida broma de “tocar timbre y correr” ha conmocionado a la opinión pública de Texas y de toda América Latina, reavivando el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos.

Según las autoridades, Julian Guzmán, de 11 años, estaba jugando junto a otros niños el pasado sábado poco antes de las 11 p.m. cuando tocaron el timbre de una vivienda en Racine Street. Al salir, el propietario disparó contra el grupo, hiriendo mortalmente a Guzmán, quien murió horas después en el hospital.

La Policía de Houston identificó al sospechoso como Gonzalo Leon Jr., de 42 años, quien fue arrestado y formalmente acusado de homicidio, según informó la ciudad de Houston. Registros judiciales del condado de Harris confirman que fue ingresado a la cárcel el martes por la mañana.

Un testigo relató que el niño corría desde la casa tras tocar el timbre cuando recibió el disparo, lo que refuerza la hipótesis de que no hubo un intento de defensa propia. “El tiroteo no parece implicar defensa propia porque ocurrió lejos de la casa”, señaló el sargento Michael Cass, detective de homicidios del Departamento de Policía de Houston.

El caso se enmarca en un preocupante contexto: esta peligrosa práctica se ha popularizado recientemente como parte de un “trend” en TikTok, lo que ha llevado a las autoridades a advertir a los padres sobre los riesgos que enfrentan los menores al imitar este tipo de retos virales.

La tragedia ha generado consternación en redes sociales y entre líderes comunitarios, quienes denuncian la normalización de la violencia armada en situaciones cotidianas. Organizaciones civiles han exigido respuestas a las autoridades y cambios urgentes en las políticas de tenencia y uso de armas.

Expertos señalan que este episodio refleja un problema estructural en la sociedad estadounidense, donde la proliferación de armas de fuego y la rápida escalada de conflictos convierten bromas infantiles en tragedias irreparables.