Niñas latinas en EEUU usan WiFi de restaurante para sus clases virtuales

La imagen de dos niñas latina recibiendo sus clases virtuales en un restaurante de comida rápida en Salinas, California, Estados Unidos, le ha dado la vuelta al mundo.

El posteo de un ciudadano que decidió capturar el momento por medio de una fotografía se ha viralizado, destacando el deseo de las dos menores por salir adelante.

Las niñas latinas cada mañana se disponen a salir con sus laptops y llegar hasta el restaurante donde hay Internet gratis para recibir sus clases y luego hacer sus tareas.

El problema de acceso a Internet lo sufren miles de niños y jóvenes en el mundo. Imágenes e historias de estudiantes en las calles se han vuelto tendencia en las redes sociales.

Pero la historia de estas pequeñas ha trascendido por tratarse de un país como Estados Unidos, donde el acceso a Internet es más fácil y por ser una potencia mundial.

Según personas cercanas a las menores, funcionarios locales se comprometieron a facilitarle a las pequeñas un hotspot luego que se conociera su historia.

Por el momento la comunidad recaudó fondos para que las estudiantes puedan recibir sus clases virtuales en un cuarto de un hotel.

Two students sit outside a Taco Bell to use Wi-Fi so they can 'go to school' online.

This is California, home to Silicon Valley…but where the digital divide is as deep as ever.

Where 40% of all Latinos don't have internet access. This generation deserves better. pic.twitter.com/iJPXvcxsLQ

— Kevin de Leόn (@kdeleon) August 28, 2020