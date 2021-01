Niña recibe un kilo de tacos luego que se viralizara su carta a los Reyes Magos: ‘Quiero unos tacos al pastor’

México.- Las redes sociales han vuelto hacer lo propio con la historia de una niña que pidió unos tacos al pastor como regalo de los Reyes Magos, ignorando toda clase de regalos y priorizando en complacer su paladar.

El caso se registró en Veracruz, México, y se viralizó luego que su madre publicara imágenes de la pequeña disfrutando su regalo de Reyes Magos con toda la felicidad del mundo.

De acuerdo con el relato, la niña no pidió juguetes, sino una orden de tacos y un refresco. Aunque no es la primera vez que la pequeña pide algo de comer, esta vez logró llamar la atención de los cibernautas.

Una vez viralizada el relato, se dieron a conocer otros detalles que caracterizan a la menor, como su a decisión de regalar algunos juguetes a niños de escasos recursos.

La historia de la pequeña que se deleitó con sus tacos el pasado 6 de enero, llegó a una famosa taquería que decidió regalarle un kilo de tacos al pastor para ella y su familia.

