Niña le dice a sus padres que hay un monstruo en su habitación y lo que encuentran es inimaginable

El caso de una familia que fue alertada por su hija de que había un monstruo en su habitación y decidieron hacer una inspección, haciendo un hallazgo inimaginable, se ha viralizado en las redes sociales.

Según los progenitores, su pequeña de 3 años de edad comenzó a quejarse de la presencia de algo extraño en su cuarto, algo que asociaron con la película Monsters, la cual la niña había visto hace unos días.

La menor fue tan insistente que los padres empezaron a dudar que algo ocurría y lo relacionaron con varias abejas que últimamente habían visto en los alrededores de su vivienda.

La madre de la pequeña indicó que le pidió a su esposo contratar a expertos para que miraran de dónde salían las abejas, y así verificar que era el monstruo que veía Ashley Class.

“En una granja de 100 años hemos descubierto cualquier pequeña cosa que pueda pasar. Pero esto superó nuestras expectativas”, dijo la mujer a los medios locales.

Una vez que se realizó la inspección encontraron un enorme enjambre de abejas, las cuales fueron rastreadas con una cámara térmica.

“Se detectó el calor de las colonias, revelando la ubicación de los panales en lugares ocultos, descubriendo una colmena de enormes proporciones dentro de una de las partes de la habitación de la menor”, detalló la madre sobre el monstruo.

El nido iba desde el techo hasta el suelo, con más de 50 mil abejas en su interior, las cuales fueron reubicadas.

“Se sacaron más de cien libras de miel, unos 45 kilogramos”, se indicó sobre los resultados de la inspección que inició con la queja de una pequeña de 3 años de que en su cuarto había un monstruo.

