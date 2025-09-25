Nikkiso lanza bomba con seguridad y confiabilidad líderes en la industria para el mercado de separación de aire

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) ha anunciado hoy el lanzamiento de su nueva bomba de proceso multietapa (MSPP 210), diseñada para mejorar la seguridad y reducir el tiempo de inactividad en los equipos de separación de aire.





La investigación de Nikkiso CE&IG ha demostrado que, gracias a la nueva tecnología utilizada en toda la bomba, incluida la exclusiva succión del lado inferior, sus clientes podrían ahorrar más de $30 000 en energía por año en una aplicación típica.

La nueva MSPP de Nikkiso CE&IG incorpora impulsores y tambor balanceados exclusivos, lo que le permite alcanzar un empuje axial bajo y estable en todos los rangos de velocidad y caudal, garantizando un funcionamiento confiable y reduciendo considerablemente el riesgo de vibración y daños a la bomba. Su diseño modular también permite realizar mantenimiento de forma rápida y eficiente sin desmontar la unidad completa, ahorrando días de inactividad y aproximadamente $500 000 en gastos operativos.

Antes de la instalación, la succión del lado inferior de la bomba también elimina la necesidad de construir cimientos de concreto importantes para acomodar la unidad, lo que genera importantes ahorros en gastos de capital.

La MSPP está fabricada a medida para manipular oxígeno, aunque su diseño modular también significa que el sello de triple laberinto se puede cambiar para manipular otros gases con una interrupción mínima.

Emile Bado, presidente de la unidad de bombas de Nikkiso CE&IG, dijo: “Nuestros clientes recurren a nosotros para que los ayudemos a resolver los desafíos que enfrentan y hemos demostrado nuestra capacidad para llevar al mercado productos innovadores como esta MSPP.

La seguridad es nuestra prioridad y la de nuestros clientes, por eso nos enorgullece presentar un producto que reduce el riesgo de daños y cortes de suministro, a la vez que baja los costos de instalación y mantenimiento de la unidad”.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group es un proveedor mundial líder de equipos y soluciones criogénicas que responde con eficacia a la demanda cambiante del mercado de energía baja en emisiones de carbono y gases industriales con productos innovadores y soluciones colaborativas. Impulsamos el futuro de los mercados de la energía, el transporte, la marina, la aeronáutica y los gases industriales.

El Grupo emplea a más de 1800 personas en 12 países y está dirigido por Cryogenic Industries, Inc., una filial de propiedad al 100% de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para más información acerca de Nikkiso CE&IG, visite NikkisoCEIG.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

