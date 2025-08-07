NielsenIQ adquiere la empresa de SaaS brasileña Mtrix para fortalecer la visibilidad de la cadena de suministro y expandir la presencia en Latinoamérica

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ), empresa líder en inteligencia del consumidor, anunció hoy la adquisición de Mtrix, empresa de SaaS brasileña líder que brinda visibilidad de extremo a extremo en toda la cadena de suministro de distribución indirecta. Se trata de la última de nueve adquisiciones complementarias que NIQ ha realizado para mejorar aún más sus capacidades de análisis y herramientas minoristas y para fortalecer su posición como empresa líder en inteligencia del consumidor, incluida su reciente adquisición de la plataforma de información sensorial Gastrograph AI y la combinación con GfK en 2023.





Esta adquisición también marca la primera transacción aditiva de NIQ en Latinoamérica desde que se incorporó a la cartera de Advent International en 2021 y refleja el compromiso a largo plazo de NIQ con la región.

La plataforma de Mtrix integra datos entre fabricantes, mayoristas y distribuidores, brindando información en tiempo real sobre niveles de existencias, y actividad de ventas internas y externas. Con más de una década de experiencia, Mtrix da soporte a más de 2.000 socios distribuidores y mayoristas, captando transacciones de más de 1,2 millones de puntos de ventas en Brasil. Su cartera de clientes incluye a aproximadamente 100 de los principales fabricantes de bienes de consumo envasados (CPG, por sus siglas en inglés) en la región.

"Esta adquisición refleja nuestra inversión permanente en la innovación y el éxito de los clientes", manifestó Jim Peck, director ejecutivo de NIQ. "Mtrix fortalece nuestra capacidad de brindar The Full View™ (Visión Completa) al proporcionar información diaria más detallada que mejora la toma de decisiones en las operaciones minoristas, de marketing comercial y cadena de suministro. Juntos dotamos a nuestros clientes de las herramientas que necesitan para crecer".

La plataforma de medición minorista global de NielsenIQ ya abarca a más de 95 países y rastrea a más de 162 millones de códigos de productos en más de 1.800 categorías, con miles de millones de transacciones procesadas por mes. La integración de Mtrix suma una nueva dimensión fundamental: una mayor visibilidad en canales de distribución indirecta tales como pequeños minoristas independientes, kioscos, tiendas familiares y mercados locales, como así también hoteles, restaurantes y cafeterías y demás puntos de venta físicos, que son especialmente importantes en mercados emergentes como Latinoamérica.

"En NielsenIQ nos complace darle la bienvenida al talentoso equipo de Mtrix y escalar su plataforma confiable en mercados nuevos. Nuestras capacidades avanzadas juntas mejorarán nuestra capacidad para apoyar a los clientes en la toma de decisiones más inteligentes y conectadas, alineando las necesidades de los consumidores con las estrategias de la cadena de suministro a fin de impulsar el crecimiento y la eficiencia en toda la cadena de valor", agregó Armando Uriegas, presidente regional de NIQ Latinoamérica.

Mtrix continuará operando en Brasil y tiene planes de expandirse a nivel global como parte de un plan estratégico más amplio de NIQ.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NIQ), la empresa líder mundial en inteligencia del consumidor, proporciona la comprensión más completa del comportamiento de compra y revela nuevas vías para el crecimiento. Nuestro alcance global se extiende a más de 90 países y abarca aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una visión holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, proporcionada con análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece la Visión Completa™.

Para obtener más información, visite www.niq.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos los derechos reservados.

NIQ-GENERAL

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios:



Patricia Ratulangi



media.relations@nielseniq.com