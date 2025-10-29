Niegan visa a Wole Soyinka, premio Nobel nigeriano, tras sus críticas a Donald Trump

El escritor nigeriano Wole Soyinka, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1986 y primer africano en recibir dicho reconocimiento, reveló que las autoridades de Estados Unidos le negaron la visa de no residente, lo que le impide ingresar nuevamente al país.

Soyinka, de 91 años, explicó durante una rueda de prensa que sospecha que la decisión podría estar relacionada con sus recientes críticas al presidente Donald Trump, a quien calificó como una “versión blanca de Idi Amin”, en referencia al dictador ugandés.

El autor señaló que la carta de revocación mencionaba que se había “obtenido información adicional después de la emisión de la visa”, aunque sin especificar detalles. “No se trata de mí, sino de un principio. Los seres humanos merecen ser tratados con dignidad dondequiera que estén”, expresó.

Soyinka, quien ha sido profesor en varias universidades estadounidenses y anteriormente residió en ese país, recordó que en 2017 destruyó su tarjeta de residencia en protesta por la llegada de Trump a la presidencia. En tono irónico, describió la notificación de la embajada como una “carta de amor” y aseguró que no volverá a solicitar una visa estadounidense.

El consulado de Estados Unidos en Lagos remitió las consultas al Departamento de Estado en Washington, que hasta el momento no ha emitido comentarios oficiales sobre el caso.