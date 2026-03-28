“Nicolasito”, el hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta acusaciones por narcotráfico en una corte de Estados Unidos.

El proceso legal en contra del hijo del presidente derrocado y capturado por EEUU pone en el foco internacional las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.

Las acusaciones contra el hijo de Maduro han generado gran atención mediática debido a las implicaciones políticas y jurídicas que podrían surgir en la región.

“Nicolasito” se ha mostrado anuente en apoyar a la actual presidente del país suramericano, Delcy Rodríguez. Esto ocurre a pesar del remesón de los aliados de su padre de cargos claves.

Nicolás Maduro hijo y figuras cercanas al presidente derrocado son parte de una investigación en Estados Unidos.

Repercusiones internacionales de las acusaciones

El caso tiene repercusiones directas en las relaciones entre Caracas y Washington. Observadores internacionales advierten que este escenario podría generar algunas fisuras con el nuevo gobierno.

Las acusaciones forman parte de una política estadounidense más amplia para combatir el narcotráfico en la región.

Además, suman evidencia sobre la supuesta penetración del crimen organizado en las más altas esferas del gobierno venezolano.