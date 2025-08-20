Nicolás Maduro prohíbe la compra, venta y uso de drones 

El gobierno de Venezuela anunció este 20 de agosto una prohibición temporal para la compra, venta y uso de drones en todo el país.

La medida, que forma parte de una nueva regulación oficial, estará vigente por 30 días y responde a recientes preocupaciones de seguridad.

Esta prohibición de drones en Venezuela afecta tanto a usuarios particulares como a comerciantes vinculados con la venta de esta tecnología.

La resolución fue emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que detalló la obligación de suspender cualquier vuelo o comercialización de drones durante el periodo establecido.

Según las autoridades, la regulación venezolana busca “garantizar la seguridad pública” y anticiparse a posibles incidentes, aunque no se han revelado detalles específicos sobre amenazas recientes.

Las razones detrás de la restricción de drones en Venezuela

El uso de drones en Venezuela ha estado en la mira desde incidentes anteriores donde estos dispositivos fueron asociados a intentos de ataques o actividades ilícitas.

La restricción actual refleja una tendencia global, en la que diversos países han endurecido sus normativas sobre drones debido a preocupaciones sobre el espionaje, la protección de infraestructuras críticas y la seguridad ciudadana.

Comercios y usuarios han manifestado su preocupación, ya que la prohibición afecta un mercado en crecimiento y limita la aplicación de drones en áreas como la agricultura, el periodismo y la documentación de eventos públicos.

Por ahora, las autoridades no han señalado si la suspensión se extenderá o cuándo podrían levantarse las restricciones.