Nicolás Maduro presume que tiene 5,000 Igla-S en puntos claves del país 

El presidente Nicolás Maduro ha presentado públicamente misiles antiaéreos rusos Igla-S como parte del equipamiento militar de Venezuela.

Este movimiento, anunciado durante un acto oficial, refuerza el mensaje del gobierno venezolano sobre la defensa y soberanía nacional frente a crecientes tensiones políticas en la región.

La palabra clave “Maduro misiles antiaéreos rusos Igla” resuena en medio del debate regional por el acceso a nuevas tecnologías militares.

El sistema Igla-S es un arma portátil de defensa aérea fabricada en Rusia y utilizada en diversos conflictos internacionales por su eficacia para derribar aeronaves a baja altura.

Según Maduro, la incorporación de estos misiles responde a la necesidad de proteger el espacio aéreo venezolano y enviar un mensaje de fortaleza a nivel internacional.

“Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S”, dijo el líder venezolano.

En ese sentido, destacó que “hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo y hasta en la última ciudad del territorio”.

¿Qué significan estos misiles Igla para Venezuela?

Expertos señalan que la exhibición de misiles Igla no solo fortalece la defensa aérea Venezuela, sino que también podría cambiar el balance militar en la región.

El uso de armamento ruso por parte del gobierno de Maduro podría incrementar la desconfianza entre países vecinos y genera cuestionamientos sobre la influencia rusa en Latinoamérica.

Además, organizaciones de derechos humanos alertan sobre el riesgo de que este tipo de equipos sean utilizados para restringir derechos civiles.