Nicolás Maduro presume que es más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny en EEUU

En una reciente declaración que ha generado controversia tanto dentro como fuera de Venezuela, Nicolás Maduro afirmó ser “más famoso que Taylor Swift y Bad Bunny en Estados Unidos”.

La declaración ha causado revuelo en redes sociales y medios internacionales, poniendo el foco en el mandatario venezolano y en su percepción de la imagen internacional.

Maduro expresó esta idea en el marco de su constante enfrentamiento con la prensa extranjera y el gobierno estadounidense, buscando remarcar el nivel de atención que recibe su figura política en el extranjero.

Según el mandatario, su nombre es más conocido en Estados Unidos que el de dos de los artistas más populares de la actualidad, Taylor Swift y Bad Bunny, aunque no presentó evidencia que respalde este afirmación.

“Uno no deja de sorprenderse, es que de verdad uno no deja de sorprenderse, y digo ‘coño, soy famoso, soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que (la cantante colombiana) Karol G, soy más famoso que (el puertorriqueño) Bad Bunny’. Tengo ganas de grabar un disco, inclusive”, dijo el presidente de EEUU.

Reacciones públicas y políticas tras sus palabras

Las declaraciones de Nicolás Maduro provocaron inmediatamente una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios respondieron con incredulidad y humor.

Analistas consultados por medios especializados consideran que estas palabras buscan llamar la atención internacional y fortalecer su imagen ante su base política local, en medio del tenso clima preelectoral en Venezuela.

Por otra parte, representantes de la oposición venezolana criticaron la postura de Maduro, acusándolo de trivializar los problemas reales del país con comparaciones frívolas.

En el ámbito internacional, distintos comentaristas resaltaron la diferencia entre la fama de un líder político y la de celebridades de la industria musical, marcando la delgada línea entre notoriedad y popularidad.