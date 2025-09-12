Nicolás Maduro pide a sus seguidores preparar la "lucha armada" en contra de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó un llamado público a las bases chavistas para prepararse “continuamente” para la lucha armada, en caso de que se presenten agresiones extranjeras contra el país.

La declaración, difundida durante un acto político en Caracas, refuerza la narrativa gubernamental de defensa ante supuestas amenazas externas y destaca la movilización del oficialismo ante escenarios de confrontación, específicamente de Estados Unidos (EEUU).

Según se informó, Maduro instó a las estructuras populares del chavismo a organizarse y estar en alerta para responder si fuera necesario.

El mandatario aseguró que, de concretarse “algún tipo de agresión desde el exterior”, el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sabrían “defender la patria a cualquier costo”.

Contexto político y reacciones en Venezuela

Este pronunciamiento surge en un clima marcado por reiteradas tensiones entre Venezuela y varios gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, que han impuesto sanciones al país suramericano.

Diversos analistas consideran que la convocatoria de Maduro busca cohesionar a sus bases y transmitir una imagen de fortaleza frente a adversarios internos y externos.

Sin embargo, sectores opositores han señalado que este tipo de mensajes contribuyen a aumentar la polarización política.

En el pasado, el gobierno venezolano ha realizado ejercicios militares y ha promovido la formación de milicias civiles como parte de su política de “defensa integral”.

La sociedad civil y organizaciones internacionales siguen con atención estas declaraciones, por las implicaciones para la estabilidad política regional.