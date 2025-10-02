Nicolás Maduro no está solo: "Si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros"

Durante una reciente alocución, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó de manera enfática: “Si tocan a Venezuela, nos tocan a todos”.

Esta advertencia, que funciona como un llamado a la solidaridad en América Latina, surge en medio de crecientes tensiones internacionales y especulaciones sobre posibles intervenciones o presiones externas hacia su gobierno.

La frase “si tocan a Venezuela, nos tocan a todos” se ha viralizado rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, consolidando el mensaje de Maduro sobre la necesidad de unidad regional.

El mandatario enfatizó que cualquier amenaza contra la nación sudamericana será entendida como una agresión hacia toda la región, y llamó a los países latinoamericanos y caribeños a consolidar una postura común en defensa de la soberanía venezolana.

Contexto de la declaración de Maduro y reacciones internacionales

Estas declaraciones llegan en un momento sensible para Venezuela, bajo renovada presión internacional y en medio de debates sobre democracia y derechos humanos.

Estados Unidos y la Unión Europea han reiterado su interés por la situación política venezolana, mientras organismos multilaterales mantienen su atención sobre Caracas.

La respuesta de Maduro también ha generado análisis en diversas capitales regionales.

De acuerdo con la información reportada, el mandatario subraya la importancia de fortalecer el bloque latinoamericano como escudo ante cualquier intento externo de desestabilizar la nación.

La postura de Maduro busca reafirmar la autonomía política de Venezuela y alinear el apoyo de países aliados en la región.