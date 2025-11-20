Nicolás Maduro muestra su plan para defender Caracas: "calle por calle, comunidad por comunidad" 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un nuevo plan de defensa para Caracas y La Guaira, enfatizando que la estrategia no fue obra de expertos militares sino del “pueblo empoderado”.

Esta afirmación pone en primer plano el rol ciudadano en la construcción de mecanismos de seguridad para la capital venezolana ante posibles amenazas.

Durante un acto transmitido por medios oficiales, Maduro aseguró que el proyecto representa la capacidad de organización popular, y destacó que el esquema fue diseñado por habitantes de la zona, apoyados por fuerzas civiles y militares.

Según sus declaraciones, se trata de un mecanismo para “blindar Caracas y La Guaira ante cualquier intento desestabilizador”, subrayando el compromiso con la defensa territorial.

"Aquí está, el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma", dijo el gobernante.

Detalles del plan y reacciones políticas



Aunque no se divulgaron especificaciones técnicas, el mandatario hizo énfasis en que el plan integra a diferentes sectores de la sociedad y fortalece a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como parte clave del “pueblo empoderado”.

A nivel político, la presentación generó críticas de la oposición y dudas sobre la verdadera participación ciudadana en la elaboración de la estrategia.

Este acontecimiento ocurre en un contexto de alta tensión política y social en Venezuela, donde la seguridad nacional ha sido tema constante de debate, especialmente en años electorales.

La oposición cuestionó la transparencia del proceso y el uso de estructuras civiles en tareas tradicionalmente militares.