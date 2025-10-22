Nicolás Maduro hace un llamado a los pueblos indígenas de la región a estar listos para defender Venezuela 

En medio de crecientes tensiones internacionales, Nicolás Maduro hizo un llamado público instando a los pueblos indígenas sudamericanos a unirse en defensa de Venezuela ante lo que denomina “amenazas externas”.

El presidente venezolano se dirigió a las comunidades originarias durante el Día de la Resistencia Indígena, apelando a la solidaridad entre pueblos ancestrales y destacando la relevancia histórica de su participación en la vida sociopolítica del continente.

Las comunidades indígenas y su papel en la política latinoamericana

Maduro argumentó que los pueblos indígenas no solo forman parte fundamental de la identidad venezolana, sino que también constituyen una fuerza vital para la defensa de la soberanía nacional.

Según el mandatario, la actual coyuntura requiere unidad y organización regional. Vinculó este llamado con las recientes presiones políticas y económicas ejercidas por varios gobiernos y organismos internacionales sobre Venezuela.

Esta solicitud presidencial llega durante una etapa de renovadas tensiones diplomáticas, y alude a la importancia de la alianza indígena para enfrentar desafíos conjuntos.

"Si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión popular-militar-policial, con la unión nacional permanente", dijo Maduro.