Nicolás Maduro envió una carta a Trump: quiere promover la paz mediante el diálogo

En un intento por reactivar las negociaciones bilaterales, Maduro envía carta a Trump proponiendo un diálogo directo a través de Richard Grenell, figura cercana al presidente.

Esta iniciativa representa un giro inesperado en la diplomacia venezolana, que podría marcar el rumbo de las relaciones entre Caracas y Washington en los próximos meses.

El presidente Nicolás Maduro planteó la necesidad de una comunicación “franca y sin intermediarios”, según la misiva revelada por medios internacionales.

La propuesta incluye el establecimiento de un canal de diálogo con Grenell, quien ha sido mediador en asuntos internacionales complejos y sería, a juicio del mandatario, la persona idónea para facilitar un encuentro.

“Lo invito respetuosamente, señor Presidente, a promover la paz mediante un diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio”, dice Maduro en la carta.

Richard Grenell: el enviado especial y sus antecedentes

Richard Grenell destaca en la política exterior estadounidense por su papel en misiones diplomáticas durante la administración Trump, incluyendo negociaciones sensibles en Europa y Medio Oriente.

Su designación por parte de Maduro busca legitimar el proceso y abrir la puerta al debate sobre el futuro de la política de sanciones y reconocimiento internacional hacia Venezuela.

Expertos señalan que el eventual diálogo Venezuela-Estados Unidos dependerá de la disposición de ambas partes para avanzar en temas como derechos humanos, economía y normalización de relaciones diplomáticas.

El portavoz del gobierno estadounidense aún no ha emitido una respuesta oficial ante la iniciativa.