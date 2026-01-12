Nicolás Maduro desde una cárcel de Nueva York: "Somos unos luchadores" 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronuncia desde EEUU y reafirma el compromiso de su gobierno con la lucha política y social en Venezuela.

Aseguró que “somos unos luchadores”, una frase que marca el tono de su discurso y busca transmitir resiliencia mientras se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York.

Maduro insistió en que pese a estar encarcelado se siente fuerte y seguro de su inocencia.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes", dijo el presidente de Venezuela, capturado en una operación estadounidense.

El estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó de que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y "transmitió un mensaje de fortaleza" por parte de su padre y Flores, quienes fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques.

La acusación formal imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.

Maduro asegura que "su liderazgo no ha sido doblegado a pesar de las circunstancias que enfrenta en territorio estadounidense".

Expertos han destacado que la captura de Nicolás Maduro podría ser ilegal y que al declararse prisionero de guerra.