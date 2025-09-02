Nicolás Maduro denuncia que EEUU se está preparando para invadir a Venezuela 

El presidente Nicolás Maduro enfrenta la mayor amenaza política en Venezuela en los últimos 100 años, una coyuntura que podría redefinir el rumbo del país sudamericano.

Diversos factores, internos y externos, provocan un ambiente de alta tensión y de incertidumbre para el futuro de la nación, marcada por una prolongada crisis venezolana y del desplazamiento de tropas estadounidenses.

Según de presidente venezolano, EEUU se está preparando para invadir a Venezuela. "Unas 4,200 tropas entrenadas de Estados Unidos están listas y preparadas para invadir".

Según se informó, los desafíos actuales superan incluso a otras crisis históricas vistas en Venezuela.

La presión internacional, sumada a una creciente movilización social y a la fatiga por la situación económica, han puesto a Nicolás Maduro en una posición más complicada que nunca.

"Ocho barcos militares, con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela", ha asegurado Maduro. "Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión militar (...) y nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela", agregó el mandatario.

La oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, impulsa nuevos llamados al cambio y capta cada vez más apoyo de la comunidad internacional, incluyendo sanciones y pronunciamientos de entidades como la ONU.



Factores clave que aumentan la tensión en Venezuela

Los recientes acuerdos y promesas de diálogo político no han calmado las aguas en Venezuela.

La falta de mejoras en servicios básicos, el éxodo de venezolanos, y las denuncias de violaciones a derechos humanos constituyen puntos críticos.

La oposición intensifica su accionar, mientras grupos oficialistas mantienen férreamente el control institucional.

Esta dinámica hace que algunos analistas consideren que estamos ante la mayor amenaza política en Venezuela desde el siglo pasado, con riesgos de polarización y posibles episodios de inestabilidad.

El desenlace de este conflicto tendrá consecuencias no solo para Venezuela, sino para toda la región, que observa atentamente los próximos pasos del gobierno de Maduro y la reacción popular.