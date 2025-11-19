Nicolás Maduro asegura que Jesucristo es el señor y dueño de Venezuela 

En un nuevo capítulo de discursos inesperados, Nicolás Maduro declaró a Jesucristo como dueño de Venezuela, una afirmación que ha generado debate tanto dentro como fuera del país.

Maduro, conocido por sus intervenciones polémicas, realizó la declaración durante un acto oficial en Caracas, donde afirmó que Venezuela pertenecía, por encima de todas las cosas, “a Jesucristo y su pueblo”.

Estas palabras han sido interpretadas por analistas y ciudadanos como una estrategia política que busca vincular la religiosidad del pueblo venezolano con la figura presidencial.

La frase “Maduro declara a Jesucristo dueño de Venezuela” no pasó desapercibida en redes sociales, donde tanto simpatizantes como críticos manifestaron sus opiniones.

“Sepan que este palacio presidencial, verdaderamente, es el palacio del pueblo y a partir de hoy es un altar para glorificar a Dios, para que el pueblo glorifique a Dios, un gran altar de oración y de fuerza”.

Reacciones en Venezuela y la comunidad internacional

La comunidad religiosa en Venezuela responde con cautela a las palabras de Maduro, argumentando que la fe debe permanecer apartada de la política.

Por su parte, representantes de la oposición consideran que se trata de una distracción ante la actual crisis social y económica.

Además, organismos internacionales expresaron preocupación sobre la utilización de la religión en discursos estatales, recordando la importancia del laicismo en sistemas democráticos.

“Reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que protege y protegerá a nuestra patria”.