Nicki Nicole y Peso Pluma se separan tras desbordar amor en los Grammy

Nicki Nicole y Peso Pluma dieron final a la relación amoroso por supuesta infidelidad que ha generado en las redes una ola de comentarios y memes.

La noticia de la separación la confirmó Nicki Nicole en sus redes sociales. En el comunicado detalla que ella se enteró de la infidelidad del cantante mexicano por las redes sociales.

Horas antes de confirmar la separación, la cantante argentina borró todas las fotografías que tenía con Peso Pluma; dando indicios de que la relación no andaba bien.

Posteriormente, reconoció que se habían separado en un pequeño comunicado en el que deja claro que el amor se respeta y se cuida.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar“, dijo Nicki Nicole.

En las redes sociales circulan imágenes y videos de la supuesta infidelidad de ambos, lo que ha generado una guerra entre los fanáticos de ambos cantantes latinoamericanos.

Publicaciones en Twitter muestran a la artista argentina tomada de la mano con un hombre, se desconoce si las fotografías son recientes, mientras que otros aseguran que se trata del guardia de seguridad o de su manager.

Es impresionante como hoy todos hablan de Peso Pluma con otra ayer, pero nadie hablo de Nicki Nicole en el aeropuerto agarrada de la mano con otro, en fin, la hipocresía. 🤡 pic.twitter.com/JqDyuTBNTC

— Misterg10_ (@Misterg10_) February 13, 2024

Por su parte, Peso Pluma fue visto de la mano de una mujer y muy romántico en Las Vegas, sin inmutarse a pesar de que sabía que estaba siendo grabado.

Hace una semana, fueron vistos muy felices presumiendo su amor en los premios Grammy. En el discurso Peso Pluma destacando que estaba con la mujer que amaba, halagándola por ayudarlo a ganar el galardón.