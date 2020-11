NICKELODEON SE ASOCIARÁ A BABY2BABY PARA EL “BLUE FRIDAY” DE BLUE’S CLUES & YOU! PARA AYUDAR A BRINDAR ARTÍCULOS ESENCIALES A LAS FAMILIAS NECESITADAS EN ESTAS FIESTAS

El canal también estrenará nuevos episodios de Blue’s Clues & You! repletos de diversión para toda la familia, con la participación como estrellas invitadas de Steve Burns, Donovan Patton y Carolyn Fe

BURBANK, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Nickelodeon se asociará a la organización nacional sin fines de lucro Baby2Baby en estas fiestas para el primer “Blue Friday” de Blue’s Clues & You! dedicado a celebrar a las familias, el viernes 20 de noviembre. En homenaje al “Blue Friday”, Nickelodeon hará una donación a Baby2Baby para apoyar su misión de ayudar a los niños y a las familias que más lo necesitan. El canal también estrenará nuevos episodios de Blue’s Clues & You! repletos de diversión para toda la familia, con la participación de la “lola” o abuela (Carolyn Fe) de Josh (Josh Dela Cruz) y sus primos Steve (Steve Burns) y Joe (Donovan Patton).

Baby2Baby ayuda a los niños de 0 a 12 años que viven en la pobreza brindándoles pañales, ropa y los artículos básicos que todo niño se merece. Durante la crisis del COVID-19, la organización entregó más de 40 millones de artículos básicos, como pañales, leche maternizada, jabón, champú, máscaras, desinfectante para manos y comida para bebés, entre otras cosas, a algunos de los niños más vulnerables de todo el país afectados por la pandemia.

Los televidentes pueden contagiarse del espíritu navideño junto a Josh y su familia, con dos episodios estreno de Blue’s Clues & You!:

El viernes 20 de noviembre a las 11 a.m. (hora del este y hora del Pacífico), los fans podrán conocer a la “lola” de Josh en “Blue’s Big Baking Show”, mientras Josh y Blue pasan el día cocinando un bibingka, ¡un pastel de las Filipinas que es “masarap” (delicioso)!

En el episodio con temática navideña, “Blue’s Night Before Christmas”, que se estrenará el viernes 4 de diciembre a las 11 a.m. (hora del este y hora del Pacífico) y que está dirigido por Burns, Josh y Blue juegan a las pistas de Blue para descubrir qué quiere Blue para Navidad, decoran junto a Steve, ayudan a Joe a envolver regalos y celebran una noche llena de tradiciones festivas.

Luego del estreno en vivo de “Blue’s Night Before Christmas”, el episodio estará disponible para verlo en Noggin, el servicio de aprendizaje interactivo de Nickelodeon para niños en edad preescolar, a partir del martes 8 de diciembre. Noggin seguirá difundiendo alegría navideña con un espacio que contará con más de 50 piezas de contenido festivo de distintas extensiones, como cortometrajes con temática navideña; episodios completos de las exitosas series PAW Patrol, Bubble Guppies, Peppa Pig y más; juegos; videos para acompañar cantando y libros electrónicos.

“Blue’s Night Before Christmas” forma parte de la programación navideña “Nickmas” de Nickelodeon, que contará con estrenos festivos y programas especiales de las series de animación, con actores reales y para niños en edad preescolar del canal, entre los que figurarán episodios nuevos de las exitosas series The Casagrandes, Danger Force y All That, entre otras, más episodios navideños clásicos y adorados por los fans de Rugrats, PAW Patrol, SpongeBob SquarePants y The Loud House.

Más adelante este mes, la carroza de Blue’s Clues & You! regresará al desfile anual número 94 de Macy’s para el Día de Acción de Gracias®. Se presentará Blue, de casi 7 metros de altura cubierto de 6 kg de purpurina que brillará en las calles de Nueva York, en vivo desde la calle 34 el jueves 26 de noviembre en la transmisión de TV.

La nueva línea de productos de Blue’s Clues & You! ha recibido varios premios importantes de la industria y los consumidores desde su lanzamiento a la venta este verano. Walmart organizó su primera entrega de los galardones “Top Rated by Kid Toy Awards” el mes pasado en un especial televisado en todo el país donde se anunció que el peluche Peek-A-Blue de Blue’s Clues & You! ganó el premio al “Juguete que más ganas dan de abrazar”. Los productos son calificados consistentemente entre los mejores juguetes para niños en edad preescolar en las tiendas de venta minorista como Walmart, Target y Amazon, y los fans pueden jugar en sus hogares junto a Blue’s Clues & You! con una línea de productos que incorpora elementos clave de la serie que refuerzan la resolución de problemas y el juego creativo y les permite conectarse con Blue y Josh de nuevas maneras. Los juguetes, prendas, ropa para dormir y otros productos están disponibles actualmente en todas las tiendas minoristas a nivel nacional.

Una nueva versión de la serie pionera, educativa e interactiva Blue’s Clues llamada Blue’s Clues & You! tiene a una nueva generación de niños pequeños buscando pistas junto al querido cachorro Blue y al nuevo anfitrión Josh (Josh Dela Cruz). La serie cuenta con nueva animación digital para Blue y Magenta, elementos nuevos y elementos renovados que eran emblemáticos de la serie original, como un anotador Handy Dandy actualizado y equipado con tecnología de teléfono inteligente y el regreso de personajes queridos por los fans. La segunda temporada de Blue’s Clues & You! que se emite actualmente explora la herencia filipina de Josh incorporando comidas tradicionales y el idioma tagalo, y seguirá presentando a los niños temas avanzados, como la lengua de señas, la geografía, el clima, las ciencias y las emociones. El programa se emite los días de semana a las 11 a.m. (hora del este y hora del Pacífico) por Nickelodeon.

Baby2Baby es una organización sin fines de lucro liderada por Kelly Sawyer Patricof y Norah Weinstein que ayuda a los niños de 0 a 12 años que viven en la pobreza brindándoles pañales, ropa y los artículos básicos que todo niño se merece. Durante los últimos 9 años, Baby2Baby ha distribuido más de 100 millones de artículos a los niños en refugios para personas sin hogar, programas de violencia doméstica, familias sustitutas, hospitales y escuelas menos favorecidas, así como también a niños que lo perdieron todo en situaciones de desastres. Cada año, Baby2Baby ayuda a cientos de miles de niños en todo el país.

Nickelodeon, que cumplió 41 años, es la marca de entretenimiento número uno para niños. Ha construido un negocio diverso y mundial colocando a los niños en primer lugar en todo lo que hace. La compañía incluye programación y producción de TV en Estados Unidos y en todo el mundo, además de productos de consumo, contenido digital y experiencias recreativas, libros y películas. Para obtener más información o material gráfico, visita http://www.nickpress.com. Nickelodeon y todos sus títulos, personajes y logos relacionados son marcas registradas de ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC).

