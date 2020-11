NICKELODEON ELIGE AL SENSACIONAL ELENCO DE BABY SHARK’S BIG SHOW!

La nueva serie animada para niños en edad preescolar debutará con un programa especial navideño original el viernes 11 de diciembre a las 12:30 p.m. (hora del este y del Pacífico)

BURBANK, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Nickelodeon definió al elenco de su anticipada nueva serie para niños en edad preescolar Baby Shark’s Big Show!, que se estrenará con un especial navideño original el viernes 11 de diciembre a las 12:30 p.m. (hora del este y del Pacífico). Basada en el fenómeno de la cultura popular de fama mundial, la serie animada en 2D contará con un conjunto de intérpretes fantásticos: Kimiko Glenn (Orange is the New Black); Luke Youngblood (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone); Natasha Rothwell (Insecure); Eric Edelstein (We Bare Bears); Debra Wilson (MADtv); y Patrick Warburton (Seinfeld).

Coproducida por Nickelodeon Animation Studio y SmartStudy, la compañía de entretenimiento mundial responsable de la querida marca infantil Pinkfong, Baby Shark’s Big Show! (26 episodios de media hora), seguirá a Baby Shark y su mejor amigo William mientras emprenden aventuras llenas de humor y diversión en su comunidad de Carnivore Cove, hacen nuevos amigos y cantan pegadizas canciones originales en el camino.

Conoce a los habitantes de Carnivore Cove:

Baby (Glenn) – Un tiburón dulce, alegre y muy valiente que tiene el hábito de meterse en aprietos.

William (Youngblood) – William es un ingenioso pez piloto con talento para los chistes que siempre está listo para una aventura increíble con su mejor amigo Baby.

Mamá (Rothwell) – La divertida e intensa mamá Shark trabaja para el alcalde de Carnivore Cove.

Papá (Edelstein) – El papá Shark se preocupa todo el tiempo pero también tiene una personalidad llamativa y un poco torpe. Es un dentista que usa hilo dental cuando está nervioso.

Abuela (Wilson) – Una bromista y seguidora del new-age que se destaca por sus buenas ondas y pasteles de arándanos.

(Wilson) – Una bromista y seguidora del new-age que se destaca por sus buenas ondas y pasteles de arándanos. Abuelo (Warburton) – Un tiburón carismático al que le encanta contar historias sobre sus días de gloria.

En “Baby Shark’s Big Fishmas Special”, el juguete más codiciado de las fiestas —Burpin’ Bubbz— está al tope de la lista de deseos navideños de Baby y William, y cuando Santa Jaws desaparece, deberán salvar la Navidad. Luego del estreno, el especial estará disponible en los servicios Nick Jr. On Demand y Download-To-Own, así como también en NickJr.com y la aplicación Nick Jr., que también incluirán contenido de formato breve.

“Baby Shark’s Big Fishmas Special” forma parte de la programación navideña “Nickmas” de Nickelodeon, que contará con estrenos festivos y programas especiales de las series de animación, con actores reales y para niños en edad preescolar del canal, entre los que figurarán el estreno de la segunda temporada de la serie original de competencia festiva Top Elf; el nuevo especial repleto de estrellas The All-Star Nickmas Spectacular; y episodios nuevos de las exitosas series Blue’s Clues & You!, The Casagrandes, Danger Force y All That, entre otras, más episodios navideños clásicos y adorados por los fans de Rugrats, PAW Patrol, SpongeBob SquarePants y The Loud House.

Los nuevos episodios de Baby Shark’s Big Show! se estrenarán en las plataformas de Nickelodeon para niños en edad preescolar en EE.UU. a partir de la primavera de 2021, seguidos luego por los canales Nickelodeon y Nick Jr. a nivel internacional. Además de la asociación de Nickelodeon y SmartStudy para producir Baby Shark’s Big Show!, ViacomCBS Consumer Products (VCP) administra las licencias de productos de consumo a nivel mundial de Baby Shark, a excepción de China, Corea y el Sudeste Asiático.

Baby Shark se lanzó en YouTube en noviembre de 2015 y fue un éxito rotundo, reuniendo más de 7.100 millones de reproducciones y convirtiéndose en el video más visto en la historia de la plataforma. Combinando música, personajes, historia y baile, la canción registró una racha de 20 semanas en la lista Billboard Hot 100 y generó un fenómeno viral, el #BabySharkChallenge, que generó más de un millón de videos de respuesta en todo el mundo.

Baby Shark’s Big Show! cuenta con la producción ejecutiva de Gary “Doodles” DiRaffaele (Breadwinners) y Tommy Sica (Breadwinners), mientras que Whitney Ralls (My Little Pony: Equestria Girls) es el coproductor ejecutivo. La serie es producida por Nickelodeon Animation Studio en Burbank, California, y la producción está supervisada por Eryk Casemiro, vicepresidente sénior de Nickelodeon Preschool.

Sobre SmartStudy

Fundada en junio de 2010, SmartStudy es una compañía de entretenimiento global que va más allá de los límites de las plataformas para crear contenido original en juegos, animación y educación para niños. Mediante Pinkfong, la adorada marca infantil de SmartStudy, la empresa produce canciones e historias contemporáneas para brindar experiencias educativas estimulantes y divertidas para los niños.

Sobre Pinkfong

Pinkfong es una marca de entretenimiento global que crea contenido infantil galardonado para las familias de todo el mundo. Pinkfong tiene más de 5.000 canciones e historias en su gran biblioteca de contenido infantil, a la que se puede acceder desde el App Store y Google Play, así como también en YouTube y Amazon Video. Entre los premios de Pinkfong figuran el Amazon Video Direct Star, el Diamond Play Button de YouTube y el premio a la mejor aplicación familiar de 2014-2017 de Google Play.

Para obtener más información, visita el sitio web de Pinkfong, suscríbete a su canal de YouTube o sigue a la compañía en Facebook, Instagram y Twitter.

Sobre Nickelodeon

Nickelodeon, que cumplió 41 años, es la marca de entretenimiento número uno para niños. Ha construido un negocio diverso y mundial colocando a los niños en primer lugar en todo lo que hace. La compañía incluye programación y producción de TV en Estados Unidos y en todo el mundo, además de productos de consumo, contenido digital y experiencias recreativas, libros y películas. Para obtener más información o material gráfico, visita http://www.nickpress.com. Nickelodeon y todos sus títulos, personajes y logos relacionados son marcas registradas de ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC).

