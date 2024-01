Newmont refuerza su equipo directivo con el nombramiento del líder del sector Peter Wexler como director jurídico

Peter aporta una amplia experiencia internacional en la gestión de asuntos jurídicos, de riesgo, cumplimiento, fusiones y adquisiciones, defensa de la competencia y gobierno corporativo

DENVER–(BUSINESS WIRE)–Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) anunció hoy el nombramiento de Peter Wexler como director jurídico. Peter se unirá al Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Newmont y será responsable de dirigir los asuntos legales, de cumplimiento y normativos de la empresa a nivel mundial.









Peter es un experimentado líder jurídico y de gestión de riesgos con más de tres décadas de conocimientos internacionales en la gestión de asuntos jurídicos, de riesgo, cumplimiento normativo, fusiones y adquisiciones, defensa de la competencia, litigios y gobierno corporativo en los sectores industrial, tecnológico, gestión de la energía, ingeniería, fabricación y construcción.

“El nombramiento de Peter refuerza aún más el Equipo de Liderazgo Ejecutivo de Newmont”, dijo Tom Palmer, presidente y CEO de Newmont. “Peter aporta décadas de experiencia legal y de gestión de riesgos de clase mundial en organizaciones globales, lo que será invaluable a medida que Newmont continúe creciendo, consolidando su posición como la compañía minera de oro líder en el mundo y robusta productora de cobre. Estamos encantados de darle la bienvenida a Newmont”.

Durante los últimos 15 años, fue director jurídico de Schneider Electric, una empresa que figura entre las 500 mayores del mundo. Anteriormente, trabajó como asesor jurídico interno, supervisando los aspectos jurídicos, de riesgo y de cumplimiento normativo en empresas como American Power Conversion Corporation.

Como director jurídico de Schneider Electric, Peter gestionó los asuntos jurídicos, de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo de la empresa en todo el mundo y dirigió un equipo de más de 300 profesionales en 32 países. También fue responsable de supervisar numerosas operaciones complejas en todo el mundo, negociando, estructurando y cerrando más de 130 transacciones, lo que le valió el reconocimiento de M&A Advisors Top Business Development Professionals of the Year en 2020, y uno de los 20 mejores abogados generales del mundo según Financial Times en 2022.

Peter es Doctor en Derecho por el Washington College of Law de la American University y Licenciado en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Vermont.

Peter trabajará en la sede de Newmont en Denver y se incorporará a la empresa hacia finales del primer trimestre de 2024.

Acerca de Newmont

Newmont es la empresa líder mundial en oro y productora de cobre, zinc, plomo y plata. La cartera de activos, perspectivas y talento de categoría mundial de la empresa está anclada en jurisdicciones mineras favorables de África, Australia, América Latina y el Caribe, América del Norte y Papúa Nueva Guinea. Newmont es el único productor de oro que cotiza en el índice S&P 500 y goza de un amplio reconocimiento por sus prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza basadas en principios. Newmont es líder del sector en creación de valor, respaldada por sólidas normas de seguridad, una ejecución superior y experiencia técnica. Fundada en 1921, la empresa cotiza en bolsa desde 1925.

En Newmont, nuestro propósito es crear valor y mejorar vidas a través de una minería sostenible y responsable. Para obtener más información sobre la estrategia y las iniciativas de sostenibilidad de Newmont, visite www.newmont.com.

