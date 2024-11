New Incubation Ventures de The Estée Lauder Companies y NYKAA anuncial los ganadores de la edición 2024 de BEAUTY&YOU India

SkinInspired, Not Just Vanilla, Amright y Journey of Objects representan una nueva generación de talentos que construyen la industria india de la belleza.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--New Incubation Ventures (“NIV”) de The Estée Lauder Companies' (NYSE: EL) (“ELC”) y NYKAA se complacen en anunciar los ganadores de BEAUTY&YOU India 2024. Creado por NIV y lanzado en asociación con el minorista líder en belleza y estilo de vida de la India NYKAA, BEAUTY&YOU India se mantiene fiel a su misión de descubrir, destacar e impulsar la próxima generación de marcas de belleza centradas en la India. El programa de 2024 se inspira en el éxito de años anteriores con el lema “Supercharged Futures”.









Este año, el programa contó con más de 660 candidatos de más de 50 ciudades en las categorías de cuidado de la piel, maquillaje, cuidado del cabello, fragancias y narrativa. Los doce finalistas han presentado conceptos que van desde el cuidado de la piel clínicamente avanzado hasta innovaciones revolucionarias en el cuidado del cabello y plataformas narrativas innovadoras.

Los finalistas se presentaron ante el prestigioso jurado de la presente edición, compuesto por catorce líderes del sector y creadores de opinión, en una sesión de presentación en directo celebrada en el Leela Palace de Nueva Delhi. Los cuatro ganadores fueron anunciados esa misma noche en el acto de cierre, con invitados especiales como William P. Lauder, presidente ejecutivo de ELC; Stéphane de La Faverie, presidente ejecutivo del Grupo, ELC; y Falguni Nayar, fundadora, directora general y directora ejecutiva de NYKAA; junto con el jurado: Shana Randhava, vicepresidenta sénior de NIV, ELC; Rohan Vaziralli, director general de ELCA Cosmetics Private Limited; Tarun Tahiliani, fundador y director de Tarun Tahiliani; Anaita Shroff Adajania, estilista, directora creativa y fundadora de Style Cell; Deepica Mutyala, directora ejecutiva y fundadora de Live Tinted; Shruti Chandra, vicepresidenta de Invest India y vicepresidenta de Women Empowerment, Europe India Council for Business and Industry (EICBI); Gianandrea Ferrari, director ejecutivo para Europa, Oriente Medio e India de Intercos; y Jaffrey Zaman, director general de Intercos India Private Limited, entre otros.

“Los ganadores de BEAUTY&YOU 2024 representan una combinación diversa de fundadores creativos e innovación rompedora”, declaró Shana Randhava, vicepresidenta sénior, NIV, ELC. “Sus ideas y su visión ejemplifican verdaderamente la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor, representativos del futuro de la belleza. Por tercer año consecutivo, hemos asistido a algunos de los conceptos más extraordinarios y los ganadores destacan como pioneros preparados para tener un gran impacto, cada uno con una perspectiva única para aportar al dinámico panorama de la belleza en la India. Esperamos ofrecer tutoría y apoyo a los ganadores a medida que amplíen sus visiones, buscando un público más amplio tanto en la India como en el resto del mundo”.

“Como socio principal de ELC para BEAUTY&YOU desde su creación, NYKAA está profundamente comprometida con la formación de la próxima generación de talentos dentro de la industria de la belleza”, señaló Anchit Nayar, director ejecutivo y CEO de NYKAA Beauty. “Los ganadores del premio BEAUTY&YOU de este año representan el pensamiento centrado en el consumidor en la India. Nos enorgullece apoyar a estos fundadores en la creación de marcas de alta calidad para el mercado indio. En NYKAA, nutrir a la próxima generación de emprendedores de belleza es fundamental para nuestra misión de hacer que la belleza sea accesible para todos. Estamos muy satisfechos de asociarnos con The Estée Lauder Companies en esta visión compartida, ya que trabajamos juntos para potenciar el talento emergente y configurar el futuro de la belleza en la India”.

Ganadores de la edición 2024 de BEAUTY&YOU India

GROW (Compañías en el mercado)

SkinInspired



Piyush Jain, fundador y director ejecutivo



Dr. Prashant Agrawal, fundador y director de producto



SkinInspired es una empresa dedicada al cuidado de la piel respaldada por la ciencia que utiliza ingredientes multiactivos que ofrecen resultados y envases innovadores para que la experiencia del usuario sea perfecta.



Instagram: @skininspired.in

IMAGINE (Conceptos previos al lanzamiento)

Not Just Vanilla



Akshay Bawa, fundador y director ejecutivo



Kritika Rathi, fundadora y directora de marketing



Not Just Vanilla redefine el cuidado corporal con soluciones específicas y orientadas a los resultados para las zonas más desatendidas, lo que permite a los consumidores sentirse seguros de sí mismos y disfrutar del amor propio todos los días.



Instagram: @notjustvanilla.co

Amright



Vaishnavi Maganti, fundadora



Vijay Sivaraju, cofundador



Amright combina ingredientes suizos clínicamente probados con la investigación genética sobre el cabello para promover el recrecimiento del cabello femenino, con soluciones personalizadas para lograr la plenitud.



Instagram: @amrightindia

CREATE (Narración creativa)

Journey of Objects



Alia Allana, fundadora y periodista



Journey of Objects, una mezcla perfecta de reportaje y venta al por menor, es un mercado de comercio electrónico que contribuye a la sostenibilidad y a preservar la diversidad cultural de la India a través de la investigación del sector y una cuidada selección de productos.



Instagram: @journeyofobjects

Acerca de BEAUTY&YOU India



Desde su creación en 2022, BEAUTY&YOU tiene como objetivo ayudar a fundadores, innovadores y creadores a hacer crecer sus negocios de forma holística, identificando metas de marca, logrando ambiciones de escala y seleccionando carteras de productos que atraigan a una nueva generación de consumidores indios.

Acerca de New Incubation Ventures de The Estée Lauder Companies



New Incubation Ventures (“NIV”) es la división estratégica de inversión e incubación en fase inicial de The Estée Lauder Companies. NIV se asocia con fundadores y emprendedores con visión de futuro para crear, financiar y apoyar las mejores marcas de belleza emergentes y nuevos modelos de negocio para configurar el futuro de la belleza y construir una cartera de marcas diversificadas y nuevos motores de crecimiento para la cartera de ELC.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary and NIOD y BALMAIN Beauty.

Acerca de NYKAA



Nacida del deseo de hacer de la belleza una elección generalizada, NYKAA surgió en 2012 como una empresa de tecnología de consumo nativa digital. Gracias a la visión de su fundadora, Falguni Nayar, de aportar inspiración y alegría a personas de todo el mundo, se introdujo en un mercado minorista de belleza poco atendido, revolucionando el ecosistema y situando a la India en el punto de mira mundial. Hoy en día, NYKAA ha ampliado su oferta para incluir el estilo de vida y B2B mediante la introducción de las plataformas en línea NYKAA Fashion, NYKAA Man y Superstore.

A lo largo de los años, NYKAA ha conquistado los corazones de los consumidores indios, atrayendo visitas a sus 175 destinos en línea y fuera de línea y creando comunidades leales a través de contenidos atractivos y, al mismo tiempo, educativos. NYKAA sigue construyendo su catálogo de marcas con un sólido enfoque en la innovación y el deleite del consumidor. Marcas de belleza como Kay Beauty, NYKAA Naturals, NYKAA Cosmetics y Wanderlust, junto con marcas de moda como Nykd, Gajra Gang, Likha, RSVP y Pipa Bella, se han convertido en nombres muy conocidos que ofrecen constantemente inspiración y productos de gran calidad a los consumidores.

El firme compromiso de NYKAA con la autenticidad y con situar al cliente en el centro de todo lo que hace ha convertido a la empresa en el minorista preferido por las marcas internacionales que entran en la India. Su Global Store, una puerta de entrada al mundo de las marcas internacionales más codiciadas, aprovecha la probada cadena de suministro y las capacidades de marketing de la empresa para ofrecer una experiencia de compra realmente perfecta.

Sitio web: beautyandyouawards.com

Instagram: @beautyandyouawards

ELC-C

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con la prensa:

Jill Marvin

jimarvin@estee.com

Relaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com