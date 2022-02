Neuro-ID presenta productos de control de identidad sin fricciones para ayudar a resolver la “crisis de identidad digital”

Los innovadores productos de identidad digital dan visibilidad a los datos previos al envío, añaden protección proactiva y optimizan la orquestación de la identidad

Monitoriza el comportamiento a nivel masivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para detectar incluso los fraudes y ataques de BoTs más sofisticados

WHITEFISH, Montana–(BUSINESS WIRE)–Neuro-ID, pionero en el área de la analítica del comportamiento, lanzó hoy sus productos ID Crowd Alert™ y ID Orchestrator™ para ayudar a las organizaciones digitales a controlar la identidad a escala, optimizar la orquestación y mejorar la detección de fraudes. Estos productos, que trabajan en tándem con plataformas de identidad y clientes empresariales que requieren los niveles más altos de control de identidad —incluidas las pilas de Conozca a su cliente (Know Your Customer, KYC), Antilavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) y fraude—, añaden una poderosa nueva visibilidad a los datos de comportamiento previos al envío para lograr una mejor toma de decisiones de identidad.

“Los titulares recientes subrayan la avalancha de robos de identidad que afecta a empresas tanto grandes como pequeñas de todo el mundo. Hasta ahora, la visibilidad limitada del comportamiento a nivel masivo y a nivel del solicitante ha hecho que sea imposible mantener un equilibrio adecuado en el control del fraude sin quitarle valor a una experiencia de cliente excepcional”, señaló Jack Alton, director ejecutivo de Neuro-ID. “Nuestros dos nuevos productos ofrecen un doble golpe para ocuparse de este desequilibrio. ID Crowd Alert proporciona el primer monitoreo proactivo y alerta contra redes fraudulentas y ataques de BoTs, y nuestro producto ID Orchestrator controla la identidad a nivel del solicitante a escala para lograr una visibilidad amplia del comportamiento previo al envío y la manera en que un cliente ha introducido su información de identificación personal (Personal Identification Information, PII). Juntas, las soluciones ayudan a las empresas a evitar las pérdidas relacionadas con fraudes y, a la vez, proteger su activo más valioso: el canal de incorporación del cliente”.

Los sistemas antifraudes de las empresas y de las plataformas de identidad han sido llevados al límite y no han podido mantenerse actualizados con el ritmo del fraude sin entorpecer la experiencia del cliente y las ventas. Según una encuesta reciente de Aite’Novarica1, el 50 % de los ejecutivos de AML y cumplimiento contra el delito de instituciones financieras (financial institution, FI) expresaron que los falsos positivos son su preocupación principal, seguido de la incorporación de KYC/Diligencia debida con el cliente (Customer Due Diligence, CCD) (27 %) como su segundo motivo de preocupación más urgente. Esto somete a los solicitantes genuinos a evaluaciones adicionales de seguridad o a un costoso proceso manual de evaluaciones, o directamente los rechaza debido a una falta de datos. La situación crea una mala experiencia del cliente, lo que deriva en abandono y tasas de conversión menos que óptimas. Por consiguiente, se produce la crisis de identidad digital.

“Los nuevos productos de Neuro-ID ofrecen otro nivel de inteligencia que ayuda a nuestros clientes a orquestar mejor la verificación de la identidad”, afirmó el director ejecutivo y cofundador de Alloy, Tommy Nicholas. “La capacidad de ver el riesgo a través del lente del comportamiento, dentro de los datos previos al envío, sin basarse en flujos heredados de datos estáticos, es un importante elemento nuevo para tener en consideración cuando nuestros clientes determinan cómo responder y tratar mejor a cada cliente”.

Tras una reciente ronda de financiación de serie B de 35 millones de USD, con Canapi Ventures a la cabeza, estos innovadores productos usan tecnología patentada de analítica de comportamiento y detección de intenciones. Neuro-ID continúa mejorando el desempeño de los sistemas heredados para detección de fraude, orquestación de la identidad y optimización de la experiencia del cliente.

Acerca de Neuro-ID

Neuro-ID proporciona nuevas revelaciones fundamentales de comportamiento para optimizar la orquestación de la identidad y monitorear constantemente el comportamiento a nivel masivo con el fin de detectar ataques fraudulentos sofisticados. Para las organizaciones que priorizan lo digital, esta inteligencia de comportamiento en tiempo real se utiliza durante el proceso digital de incorporación para separar los clientes genuinos de los fraudulentos, con el fin de maximizar la conversión, reducir los falsos positivos y detener el fraude sofisticado. Neuro-ID se compromete a modelar la transformación digital de forma positiva, ayudando a recapturar los elementos humanos fundamentales que se perdieron cuando el negocio se hizo digital. Visite Neuro-ID.com para obtener más información.

[1] Aite’Novarica Survey: Key Trends Driving AML Compliance Transformation in 2022 and Beyond (Encuesta de Aite’Novarica: Tendencias clave que impulsan la transformación del cumplimiento en AML en 2022 y en el futuro).

