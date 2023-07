Netspend lanza la nueva billetera X World Wallet™ durante el torneo inaugural de fútbol de la Copa de las Ligas

El lanzamiento estadounidense en tiempo récord brinda a los fanáticos del torneo en todo el mundo la tarjeta de débito y la billetera multidivisa oficiales de la Copa de las Ligas

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Netspend anunció hoy que su nueva billetera de viaje multidivisa y superaplicación de pagos X World Wallet™ será el centro de atención como la tarjeta de débito oficial de la Copa de las Ligas en una campaña que se celebrará durante todo el torneo inaugural. Desde el 21 de julio hasta el 19 de agosto, la totalidad de los 47 clubes de las MLS y LIGA MX competirán en partidos de la Copa de las Ligas. El lanzamiento de X World Wallet™ se produce tres meses después de la adquisición de Netspend por parte de Rêv Worldwide and Searchlight Capital Partners y su alianza anunciada recientemente con la Copa de las Ligas.









“Esta alianza habla de la extraordinaria oportunidad que hay en el mercado para organizaciones como la Copa de las Ligas y Netspend que satisfacen a los clientes multiculturales que están conectados por lazos familiares o culturales en múltiples lugares”, señaló Roy Sosa, presidente, director ejecutivo y cofundador de Netspend. “Gracias a ese alineamiento único, podemos atraer directamente a los consumidores y nuestro producto puede beneficiarse más en el entorno donde queremos que los alcance y aprender junto a ellos a adaptarse y escalar nuestros productos en tiempo real a fin de satisfacer sus necesidades de mejor manera. En definitiva, lo vemos como un modelo que puede cambiar las reglas del juego para los patrocinadores deportivos a fin de convertirnos más en un laboratorio de la innovación en lugar de un mero medio de reconocimiento”.

La nueva X World Wallet™ de Netspend, anteriormente desarrollada por Rêv, ofrece a los consumidores una cuenta multidivisa que pueden usar para enviar, gastar e intercambiar fondos y ganar puntos con las compras diarias con tarjeta física, tarjeta virtual y opciones tocar para pagar que los titulares de cuentas pueden usar para abonar en cualquier lugar con tarjetas de débito Visa que son aceptadas en todo el mundo. Los usuarios pueden enviar dinero a otros usuarios de X al instante, intercambiar monedas en tiempo real y tener fondos en varias monedas. La superaplicación X World Wallet™ está disponible de inmediato para ser descargada hoy mismo por los residentes de Estados Unidos desde Apple y Google Play.

La campaña que Netspend realizará durante la Copa de las Ligas presenta anuncios de 30 segundos que se transmitirán por Apple TV, TelevisaUnivision y desde Jumbotron en cada partido, señalización digital en todos los estadios e ingreso automático a ‘Score Big’ Sweepstakes que les ofrece a los fanáticos la oportunidad de obtener una experiencia de juego VIP cuando descargan X World Wallet y se registran para usarla.

La Copa de las Ligas forma parte de la evolución de una alianza exitosa entre la MLS y la LIGA MX que se lanzó en 2018 y que también incluye a la Copa de Campeones, el partido anual entre la liga de campeones. La alianza se basa en una competencia en el campo de juego, pero está relacionada con un verdadero espíritu de colaboración fuera del campo de juego, con un enfoque en compartir las mejores prácticas, impulsar el juego en Norteamérica y ser una fuerza a favor del cambio positivo en las comunidades de ambas ligas.

Soccer United Marketing (SUM), la rama comercial de la MLS, respaldó a la Copa de las Ligas y a los organizadores del torneo para la celebración de esta importante alianza.

Las tarjetas de débito Visa de X World Wallet™ sin verificación de crédito, sin aplicación y recargables disponibles en la cuenta X son otorgadas por Texas First Bank, de acuerdo con la licencia de Visa Inc., y sujetas a los términos y condiciones para los titulares de tarjetas. No se aplican cargos por transacciones de compras en línea o fuera de línea, ni de conversión de moneda cuando se usan las tarjetas Visa X World Wallet. Se aplican los cargos de cajeros automáticos estándar y los tipos de cambio correspondientes. Para obtener más información, visite xworldwallet.com.

Información sobre los boletos

Los boletos para todos los partidos están disponibles en LeaguesCup.com y también están disponibles para los fanáticos a través del club anfitrión de la MLS. Las personas que tengan entradas para la temporada del club de la MLS deben contactar al representante de su club para obtener más información o visitar LeaguesCup.com y seguir a @LeaguesCup en las redes sociales.

Recursos para los medios

Haga clic aquí para conocer los recursos de Netspend X World Wallet™ para la Copa de las Ligas 2023. Para ver los anuncios en video de X World Wallet™ de 30 segundos que se transmitirán durante la Copa de las Ligas 2023, haga clic aquí.

Acerco Netspend

Netspend, fundada por los pioneros de la industria de prepago Roy y Bertrand Sosa, se dedica a brindar empoderamiento financiero a millones de estadounidenses, aprovechando una plataforma tecnológica de pagos patentada que alimenta sus innovaciones de productos fintech. Desde soluciones de prepago, cuentas de crédito y débito, hasta servicios de cuentas digitales y movimiento de dinero, Netspend tiene un amplio conjunto de productos y tecnologías que ofrecen experiencias excepcionales para sus clientes y socios comerciales en verticales de marca compartida, marca blanca y banca como servicio. Desde su fundación en 1999, los productos Netspend han ayudado a millones de consumidores en todo el país y han procesado miles de millones de dólares en volumen de transacciones. Los consumidores pueden recargar y encontrar tarjetas prepagadas Netspend en ubicaciones convenientes en todo el país a través de la extensa red de Netspend de 130,000 puntos de recarga y más de 100,000 ubicaciones de distribución y empleadores, incluidos cambiadores de cheques, tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles, farmacias, proveedores de seguros y preparadores de impuestos. Con sede en Austin, Texas. Para obtener más información, visite Netspend.com y siga a Netspend en Twitter, LinkedIn y Facebook.

