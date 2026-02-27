Netflix se retira de la compra de Warner Bros. tras oferta superior de Paramount

La plataforma de streaming Netflix anunció que no continuará con el proceso para adquirir a Warner Bros. La decisión se tomó luego de que la compañía cinematográfica informara que recibió una oferta superior por parte de Paramount.

Según un comunicado oficial, la junta directiva de Warner Bros. notificó a Netflix que la nueva propuesta presentada por Paramount incluye un pago en efectivo de 31 dólares por acción. Esta oferta fue considerada más favorable. Aunque Netflix tuvo la oportunidad de mejorar su oferta, la empresa decidió no hacerlo. En efecto, consideraron que el nuevo valor exigido ya no era financieramente conveniente.

La compañía, dirigida por Ted Sarandos, explicó que optó por retirarse del proceso tras evaluar el impacto económico de igualar o superar la propuesta rival.

La retirada de Netflix ocurre en un momento clave para la industria del entretenimiento, en medio de una intensa competencia entre grandes empresas por fortalecer su catálogo y posición en el mercado global. Además, este anuncio coincidió con la presencia de Sarandos en la Casa Blanca. Allí participó en reuniones relacionadas con temas estratégicos del sector.

La posible adquisición de Warner Bros. sigue generando expectativa en la industria, ya que el resultado de estas negociaciones podría redefinir el equilibrio entre los principales actores del entretenimiento y el streaming a nivel mundial.