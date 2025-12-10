Netflix prepara “Steps”, una versión renovada de La Cenicienta centrada en las hermanastras

Netflix anunció la producción de “Steps”, una nueva versión del clásico cuento de La Cenicienta que llegará a la plataforma durante el próximo año. Esta reinterpretación pondrá el foco en las hermanastras, consideradas “no tan malvadas”, ofreciendo una perspectiva diferente del tradicional relato de Charles Perrault.

El filme estará dirigido por Alyce Tzue, reconocida por el corto Soar y ganadora de la medalla de oro de los Student Academy Awards, y John Ripa, codirector de Raya y el último dragón. Las voces principales serán interpretadas por Ali Wong (Bronca) como Lilith y Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes) como Margot.

Según la sinopsis oficial, la historia sigue a Lilith, quien es acusada de secuestrar el Baile Real con una varita mágica robada, transformando accidentalmente a su hermana en una rana y permitiendo que el reino caiga en manos de una niña malvada obsesionada con el príncipe. Lilith deberá unirse a Cenicienta y a un trol soñador para salvar el reino, reparar el cuento de hadas y demostrar que incluso los “villanos” merecen una oportunidad de ser felices.

Con esta propuesta, Netflix promete una versión fresca y divertida del clásico cuento de hadas, explorando la historia desde el punto de vista de personajes que tradicionalmente han sido considerados antagonistas.