Netflix lanza previa de la serie del príncipe Harry y Meghan

Netflix lanzó la previa de la serie documental de la vida del príncipe de Inglaterra, Harry y su esposa, Meghan; enfocada en su renuncia a la corona británica.

En el tráiler se muestra a la exduquesa de Sussex llorando, lo que ha generado una ola de comentarios.

“Nadie lo que está sucediendo a puerta cerrada… Tuve que hacer todo lo posible para proteger a mi familia”, dice Meghan en la serie.

“Se han mostrado imágenes nunca antes vista de la pareja desde su decisión de renunciar como miembros de la realeza y hablar abiertamente sobre la dificultad de la vida en la familia real”, destacaron medios de comunicación.

En una de las imágenes se ve a la duquesa secándose las lágrimas casi al final de la previa. “Cuando hay tanto en juego, ¿No tiene más sentido escuchar nuestra historia de nosotros?”, dice la esposa del príncipe.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4

— Netflix (@netflix) December 1, 2022