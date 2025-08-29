Netflix estrena documental sobre Juan Gabriel: fecha y detalles

La espera ha terminado para los fans del ‘Divo de Juárez’: el documental de Juan Gabriel en Netflix tiene finalmente fecha de estreno. El gigante del streaming anunció que “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” estará disponible a partir del próximo 20 de septiembre, presentando una mirada inédita a la vida y legado de uno de los artistas más aclamados de México y Latinoamérica.

Este documental promete incluir testimonios cercanos, imágenes nunca antes vistas y detalles sobre la biografía de Juan Gabriel, desde sus orígenes humildes hasta su consolidación como ícono de la música.

Producido en colaboración con el entorno más cercano de Alberto Aguilera Valadez, el film explora los momentos clave que marcaron su carrera y su vida personal, así como el impacto que tuvo su música en toda una generación.En “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, los espectadores podrán conocer aspectos inéditos, incluyendo el proceso creativo detrás de sus grandes éxitos y la lucha por mantenerse fiel a sí mismo en la industria.

El estreno de este documental busca atraer tanto a fieles seguidores del cantautor como a nuevas generaciones interesadas en la historia de la música latina. La producción se suma al creciente catálogo de biografías musicales en plataformas digitales, un género cada vez más solicitado por el público. Además, se espera que este lanzamiento despierte conversaciones sobre el legado cultural de Juan Gabriel, tal como ha ocurrido con otros documentales sobre íconos musicales.