NetApp y AWS se unen para llevar los datos empresariales a los servicios de inteligencia artificial

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anunció hoy una nueva función que permite a las organizaciones simplificar y optimizar sus flujos de trabajo al conectar directamente los servicios de inteligencia artificial y analítica de Amazon Web Services (AWS) con sus datos de NetApp, tanto en la nube como en las instalaciones. Los puntos de acceso de Amazon S3 para Amazon FSx for NetApp ONTAP® permiten a los clientes acelerar proyectos de inteligencia artificial y analítica, ya que posibilitan el acceso a los datos de archivos alojados en FSx for ONTAP a través de la API de S3 y mediante el amplio portafolio de servicios de inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica de AWS, todo ello sin mover los datos de su ubicación original y manteniendo el acceso completo de lectura y escritura mediante protocolos de archivos.





“Al conectar de manera nativa los datos de FSx for ONTAP con la amplia gama de servicios de inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica de AWS, la nueva integración con los puntos de acceso de Amazon S3 desbloquea el potencial de más de 100 exabytes de datos empresariales almacenados en sistemas NetApp para casos de uso transformadores, como la inteligencia artificial generativa y los escenarios de analítica desarrollados en AWS”, afirmó Pravjit Tiwana, vicepresidente sénior y director general de Cloud Storage and Services en NetApp. “La incorporación de los puntos de acceso S3 para Amazon FSx marca un cambio decisivo tanto para los usuarios de FSx for ONTAP como para los usuarios de ONTAP en las instalaciones. Ahora los clientes pueden aprovechar servicios avanzados en la nube integrados directamente con sus aplicaciones empresariales y su arquitectura de datos”.

Como proveedor líder de soluciones de almacenamiento empresarial y el único con un servicio de almacenamiento de datos propio integrado de forma nativa en AWS, NetApp cuenta con las herramientas necesarias para ayudar a los clientes a acelerar las cargas de trabajo modernas en la nube. Al utilizar los puntos de acceso de Amazon S3 con FSx for ONTAP, los clientes pueden conectar los servicios de AWS basados en S3 y las aplicaciones de ISV a los sistemas de archivos de FSx for ONTAP como si se tratara de buckets de S3. Las capacidades de replicación integradas en ONTAP permiten a las empresas movilizar sus datos en entornos de nube híbrida, lo que facilita a los clientes de FSx for ONTAP el acceso a la información almacenada en las instalaciones. Con esta capacidad, los datos de archivos almacenados en FSx for ONTAP están disponibles para su uso con una amplia gama de servicios y aplicaciones de inteligencia artificial, aprendizaje automático, computación sin servidor y analítica que operan mediante S3. Los usuarios pueden controlar y simplificar la forma en que distintas aplicaciones o usuarios acceden a los datos creando puntos de acceso con nombres y permisos adaptados a cada caso.

Al eliminar la necesidad de extraer datos de FSx for ONTAP para aprovechar los servicios de inteligencia artificial, los clientes también se benefician de las capacidades de resiliencia cibernética integradas que hacen de ONTAP el sistema de almacenamiento más seguro del mundo, entre ellas la detección de ransomware en tiempo real y las instantáneas integradas.

“NetApp ofrece una plataforma de datos unificada que permite a los clientes extraer valor de sus datos en todos los entornos”, afirmó Jasdeep Singh, gerente de investigación de Cloud and Edge Services en IDC. “La estrecha colaboración entre NetApp y AWS permite a los clientes aprovechar la capacidad, el rendimiento y la eficiencia de la nube, junto con la gestión de datos optimizada y comprobada de NetApp ONTAP, para impulsar la innovación. La integración nativa con servicios de inteligencia artificial y analítica nativos de la nube, así como las capacidades avanzadas de gestión de cargas de trabajo, proporcionan a las organizaciones las herramientas que necesitan para operar de forma eficiente y adaptarse a requisitos en constante evolución”.

Para obtener más información sobre FSx for ONTAP y NetApp Workload Factory, visite el stand #1039 de NetApp en AWS re:Invent en Las Vegas, del 1 al 5 de diciembre de 2025.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

Obtenga más información en www.netapp.com

NETAPP, el logotipo NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Contacts

Contacto de prensa:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Contacto para inversores:

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com