NetApp simplifica las operaciones de nube híbrida, protege contra amenazas de cibersecuestro de datos y ayuda a acelerar las transiciones de cargas de trabajo de VMware a la nube

NetApp anuncia nuevas innovaciones para una experiencia multinube híbrida simple, segura y flexible

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), una empresa global de software centrada en datos y dirigida por la nube, anunció hoy innovaciones y soluciones continuas para brindar a las empresas más simplicidad, más seguridad y más flexibilidad para sus entornos híbridos de múltiples nubes.

Estas nuevas capacidades incluyen protección mejorada contra el cibersecuestro de datos (ransomware), almacenamiento en la nube híbrida en una sola suscripción, administración unificada en una sola interfaz de usuario y estrecha colaboración con VMware para ayudar en la transición de las cargas de trabajo a la nube.

A medida que las empresas adquieren servicios de nube pública para aumentar sus centros de datos locales existentes, estas infraestructuras combinadas se vuelven más dispares, inconsistentes y fragmentadas con el tiempo. Estos silos multinube son intrínsecamente más complejos de administrar debido a que se trata de múltiples entornos dispares.

En la actualidad, NetApp ofrece una experiencia multinube híbrida unificada y consistente, lo que permite a los clientes ejecutar y administrar una única plataforma que abarca desde las instalaciones hasta las nubes públicas más grandes del mundo.

“A medida que las organizaciones exploran la promesa de los entornos multinube híbridos, están deseosas de evitar los desafíos de complejidad, seguridad y eficiencia de costos”, afirmó Ronen Schwartz, vicepresidente sénior de Servicio de volúmenes en la nube en NetApp. “Con la experiencia de administración y consumo simplificada de NetApp, las organizaciones pueden disfrutar de una mayor seguridad, capacidad de administración, velocidad de operaciones y ahorro de costos, lo que en última instancia les permite ser más receptivos a las crecientes necesidades de su negocio al brindar capacidades más rápidas y mantener los datos disponibles y protegidos no importa donde viva”.

Las mejoras sencillas, seguras y flexibles de la cartera de nube híbrida de NetApp incluyen:

Experiencia de simplicidad de nube híbrida líder en la industria –

Al ofrecer todo “como un servicio”, NetApp simplifica y optimiza los entornos de nube híbrida con nuevas capacidades, que incluyen:

Almacenamiento como servicio (Storage-as-a-Service, STaaS) en la nube híbrida en una única suscripción flexible con Keystone. Las organizaciones pueden mover cargas de trabajo de manera flexible hacia y desde la nube en un solo contrato.

Además de administrar y monitorear el almacenamiento de datos, la protección, la gobernanza y la organización en niveles en entornos de múltiples nubes, el Administrador de la Nube (Cloud Manager) ahora puede administrar servicios de Keystone, rastrear licencias de software, monitorear el estado de la infraestructura y brindar recomendaciones proactivas que optimizan los costos y la protección de datos con acciones automatizadas.

“Las organizaciones de hoy buscan flexibilidad tanto en las instalaciones como entre los proveedores de la nube y están invirtiendo en modelos de consumo como servicio para ayudar a lograr esto”, señaló Scott Sinclair, director de Práctica de ESG. “El enfoque de NetApp con Keystone está dirigido a esa necesidad; ofrece la simplicidad y flexibilidad de la nube híbrida que permite a los usuarios acelerar sus objetivos de TI con administración, orquestación y facturación en una única suscripción y experiencia. El modelo de suscripción transferible de Keystone también es compatible con la futura planificación de la migración a la nube a cualquier proveedor de nube importante, con capacidad de almacenamiento de nivel empresarial y protección de datos integrada”.

Resiliencia cibernética para la nube híbrida actual –

El aumento del cibersecuestro de datos en los últimos años es un problema creciente para las empresas. Estudio de cibersecuestro de datos 2021 de IDC: ¡Dónde esté importa!1 encontró que más de un tercio de las organizaciones en todo el mundo han experimentado un ataque de cibersecuestro de datos o una violación que bloqueó el acceso a los sistemas o datos en los 12 meses anteriores.

Con las nuevas y poderosas capacidades de resiliencia cibernética integradas de NetApp que incluyen anticibersecuestro de datos (anti-ransomware), protección de datos y seguridad, las organizaciones pueden mitigar el acceso de usuarios no autorizados y las amenazas a los datos de los ataques de cibersecuestro de datos. Los clientes pueden proteger una multitud de cargas de trabajo, aplicaciones empresariales, cargas de trabajo virtualizadas y aplicaciones modernas en contenedores contra violaciones de seguridad, detectar ataques rápidamente y recuperar datos rápidamente antes de experimentar algún impacto en las operaciones.

Aceleración de la transformación de la nube empresarial –

NetApp está capacitando a los clientes para “modernizarse a la nube” mediante el uso de un almacén de datos complementario para cargas de trabajo que exigen almacenamiento y un uso intensivo de datos que se ejecutan en entornos de una sola nube o en varias nubes. Actualmente, NetApp es el único proveedor de servicios de almacenamiento en la nube certificado y compatible para su uso como almacén de datos complementario externo para entornos VMware Cloud que se ejecutan en las nubes públicas más grandes.

“Las organizaciones de todos los sectores confían en la combinación de VMware y NetApp como la plataforma elegida para entregar cargas de trabajo críticas para el negocio”, manifestó Narayan Bharadwaj, vicepresidente de Soluciones en la Nube de VMware. “NetApp ahora puede ofrecer los mismos niveles de administración de datos de clase empresarial que nuestros clientes mutuos han disfrutado durante décadas en las instalaciones para cargas de trabajo que se ejecutan en cualquiera de las principales nubes públicas”.

Recursos adicionales:

Acerca de NetApp

NetApp es una empresa global de software centrado en datos y liderado por la nube que permite a las organizaciones liderar con datos en la era de la transformación digital acelerada. La empresa brinda sistemas, software y servicios en la nube que permiten a las organizaciones ejecutar sus aplicaciones de manera óptima desde el centro de datos a la nube, ya sea que se desarrollen en la nube, se trasladen a la nube o creen experiencias propias similares a las de la nube en sus instalaciones. Con soluciones que funcionan en diversos entornos, NetApp ayuda a las organizaciones a crear su propia estructura de datos y a entregar de forma segura los datos, los servicios y las aplicaciones correctos a las personas adecuadas, en cualquier momento y lugar. Para más información, ingrese a www.netapp.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que figuran en www.netapp.com/TM son marcas registradas de NetApp, Inc. Los nombres de otras empresas y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

1IDC’s 2021 Ransomware Study: Where You Are Matters! (IDC #US US48093721) julio de 2021

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Contacto para inversores:

Lance Berger



NetApp



lance.berger@netapp.com