NetApp revoluciona el almacenamiento en bloque para satisfacer las demandas que plantean las cargas de trabajo modernas

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructuras de datos de inteligencia, anuncia actualizaciones de su cartera de almacenamiento empresarial. Para empezar, amplía la Serie A de NetApp ASA con nuevos sistemas diseñados para acelerar y consolidar las cargas de trabajo en bloque para organizaciones de cualquier tamaño. Junto con el anuncio de nuevas funcionalidades de resiliencia cibernética, estos sistemas ayudan a los clientes a crear una infraestructura de datos sin silos que funciona y está construida especialmente para la inteligencia.





Las organizaciones deben reimaginar su estrategia de datos para acceder a la flexibilidad y confianza que necesitan y modernizar con éxito sus operaciones de TI con el fin de impulsar una innovación eficiente. NetApp lanza hoy tres nuevos sistemas de almacenamiento empresarial que ofrecen a los clientes aún más opciones de almacenamiento sencillo, potente y asequible que forman parte de un marco de infraestructura de datos inteligente capaz de satisfacer los requisitos específicos de las cargas de trabajo, ahora y en los próximos años.

Los nuevos sistemas ASA de alto rendimiento NetApp A20, A30 y A50 ponen el almacenamiento en bloque al alcance de empresas de todos los tamaños para aplicaciones de misión crítica como bases de datos y máquinas virtuales. Son ideales para implantaciones más pequeñas, incluidas oficinas remotas o sucursales, con un precio inicial de tan solo USD 25 000. Los sistemas ASA de NetApp ofrecen:

Simplicidad : Los clientes pueden utilizar los sistemas ASA de NetApp para modernizar sus operaciones con un almacenamiento sin esfuerzo que se implanta en minutos, aprovisiona en segundos y protege con un solo clic. Los flujos de trabajo de gestión comunes en todo el entorno de almacenamiento, incluidos NAS y SAN, permiten a los clientes disfrutar de una simplicidad a escala que puede ampliarse en el futuro.

: Los clientes pueden utilizar los sistemas ASA de NetApp para modernizar sus operaciones con un almacenamiento sin esfuerzo que se implanta en minutos, aprovisiona en segundos y protege con un solo clic. Los flujos de trabajo de gestión comunes en todo el entorno de almacenamiento, incluidos NAS y SAN, permiten a los clientes disfrutar de una simplicidad a escala que puede ampliarse en el futuro. Potencia : Los clientes pueden operar de forma más rápida y ágil con una arquitectura de almacenamiento que ofrece un rendimiento constante y la flexibilidad de empezar con poco y escalar a petabytes de capacidad. La continuidad del negocio integrada, una garantía de disponibilidad de los datos del 99,9999% y una garantía de recuperación frente al ransomware ayudan a reducir los riesgos operativos de los clientes para que puedan operar sin preocupaciones.

: Los clientes pueden operar de forma más rápida y ágil con una arquitectura de almacenamiento que ofrece un rendimiento constante y la flexibilidad de empezar con poco y escalar a petabytes de capacidad. La continuidad del negocio integrada, una garantía de disponibilidad de los datos del 99,9999% y una garantía de recuperación frente al ransomware ayudan a reducir los riesgos operativos de los clientes para que puedan operar sin preocupaciones. Asequibilidad: Los beneficios para el cliente no se limitan a unos costos iniciales entre un 30 y un 50% inferiores a los de los sistemas de la competencia, sino también a un mejor retorno de la inversión gracias a un consumo energético hasta un 97% menor y a unos gastos operativos reducidos al modernizarse a ASA «all-flash».

«En menos de un año, NetApp ha renovado toda nuestra gama de productos unificados, optimizados para bloques y objetos, y ha puesto de relieve nuestro compromiso con la innovación permanente», señala Sandeep Singh, vicepresidente sénior y director general de Almacenamiento Empresarial en NetApp. «Con la gama de almacenamiento más completa del sector que incluye resiliencia cibernética integrada, ofrecemos sistemas más rápidos, sencillos, escalables y asequibles que la competencia, adaptados a cualquier carga de trabajo o presupuesto. NetApp ayuda a los clientes a estar a la altura de los retos y oportunidades de la gestión de datos moderna con una infraestructura de datos inteligente que optimiza las operaciones, reduce los riesgos y acelera la transformación de la IA».

Estos nuevos sistemas ASA también estarán disponibles en una infraestructura convergente FlexPod, con ventajas adicionales de simplificación de las operaciones del centro de datos y aceleración de la implantación de aplicaciones empresariales mediante arquitecturas previamente probadas y validadas.

NetApp sigue mejorando las funcionalidades de resiliencia cibernética integradas en su cartera de productos de almacenamiento empresarial. A finales de este año, NetApp lanzará NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection con inteligencia artificial (ARP/AI) para Block. Esta actualización se basará en las capacidades existentes de ARP/AI, la primera detección y respuesta a amenazas en tiempo real para sistemas NAS, con lo que ampliará sus protecciones de ciberresiliencia a los clientes SAN.

Para reducir aún más los riesgos operativos de las empresas, NetApp lanza el Programa de detección de ransomware. En caso de que no se detecten determinados ataques de ransomware, este programa ayuda a la recuperación mediante los servicios profesionales de NetApp sin costo inicial.

«Como proveedor de infraestructura de datos preferido para Aruba, NetApp mejora nuestra oferta de TI con una infraestructura de datos inteligente que nos ayuda a optimizar las soluciones de los centros de datos y a ofrecer innovación conjunta en toda Europa», comentó Fabrizio Garrone, director de Soluciones Empresariales de Aruba S.p.A. «A medida que ampliamos la escala de las operaciones para satisfacer la creciente demanda de servicios de nube, mantener la escalabilidad y la flexibilidad es fundamental. ONTAP de NetApp destaca por su excepcional usabilidad, simplicidad y uniformidad, lo que nos permite dedicar recursos técnicos al servicio al cliente en lugar de a la formación o a las operaciones más tediosas».

«La modernización de SAN es una gran oportunidad, ya que las necesidades de datos de las empresas en crecimiento se expanden con sus operaciones», explicó Scott Sinclair, director de Prácticas, Nube, Infraestructura y DevOps, Enterprise Strategy Group. «Las empresas necesitan una estrategia de datos integral que las lleve hacia el futuro. Al mismo tiempo, la escasez de conocimientos de TI y las limitaciones presupuestarias hacen que muchas pequeñas empresas no dispongan de especialistas en almacenamiento para desarrollar una estrategia de datos inteligente. La nueva Serie A de ASA proporciona una base sencilla, potente y asequible para guiarlas hacia el futuro».

Para obtener más información sobre estas mejoras y otras actualizaciones de la cartera de productos de NetApp, visite: https://www.netapp.com/product-updates

Las declaraciones de NetApp sobre ofertas no lanzadas al mercado y planes futuros tienen únicamente fines informativos, están sujetas a cambios sin previo aviso y no deben tomarse como base para tomar decisiones de compra o de otro tipo. Dichas declaraciones no constituyen un compromiso, obligación, garantía de ningún tipo por parte de NetApp, incluidos los relativos a disponibilidad, funcionalidad, precios o plazos.

Los términos y condiciones se aplican al Programa de detección de ransomware. Ningún sistema de detección o prevención de ransomware puede garantizar por completo la seguridad frente a un ataque de ransomware. Aunque es posible que un ataque pase desapercibido, la tecnología de NetApp actúa como una importante capa adicional de defensa, y nuestras investigaciones indican que la tecnología de NetApp ha dado lugar a un alto grado de detección de determinados ataques de ransomware basados en el cifrado de archivos.

NetApp es la empresa de infraestructura de datos de inteligencia que combina almacenamiento de datos unificados, servicios de datos integrados y soluciones de CloudOps para convertir un mundo desorganizado en oportunidades para cada cliente. NetApp crea una infraestructura sin silos que recurre a la observabilidad y la IA para hacer posible la mejor gestión de datos de la industria. Como el único servicio de almacenamiento de nivel empresarial con integración nativa en las nubes más grandes del mundo, nuestro almacenamiento de datos ofrece una flexibilidad transparente. Además, nuestros servicios de datos crean una ventaja de datos que se hace posible a través de una resiliencia cibernética superior, una gobernanza y una agilidad de aplicaciones con capacidades superiores. Nuestras soluciones de CloudOps ofrecen una optimización de rendimiento y eficiencia continua a través de observabilidad e IA. Más allá del tipo de datos, la carga de trabajo o el entorno, con NetApp puede transformar su infraestructura de datos para hacer realidad sus posibilidades comerciales. Más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

