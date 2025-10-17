NetApp presenta una plataforma integral de datos de nivel empresarial para IA

Los sistemas AFX a escala de exabytes con almacenamiento desagregado y AI Data Engine creado con NVIDIA hacen realidad la visión de la IA.

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, presentó hoy nuevos productos visionarios que refuerzan su plataforma de datos de nivel empresarial para la innovación en IA. A medida que la era de la IA pasa de las pruebas piloto a las aplicaciones agénticas de misión crítica, los datos preparados para la IA en una infraestructura de datos moderna de nivel empresarial ofrecen los resultados necesarios para las empresas impulsadas por la IA.





El nuevo NetApp AFX desacopla el rendimiento y la capacidad con un NetApp ONTAP desagregado que se ejecuta en el nuevo sistema de almacenamiento NetApp AFX 1K. NetApp AI Data Engine es una extensión segura y unificada de ONTAP integrada con el diseño de referencia de NVIDIA AI Data Platform que ayuda a las organizaciones a simplificar y proteger todo el proceso de datos de IA, y se gestiona a través de un único plano de control unificado. En conjunto, estas capacidades unifican el almacenamiento de alto rendimiento y los servicios de datos inteligentes en una oferta única, segura y escalable que acelera la recuperación aumentada (RAG) de IA empresarial y la inferencia en entornos híbridos y multinube. Los clientes podrán acceder a estos productos mediante compra directa o suscripción a NetApp Keystone STaaS. Con NetApp AFX y NetApp AI Data Engine, la plataforma de datos de NetApp es capaz de garantizar que todos los datos aplicables estén inmediatamente listos para la IA.

“Con los nuevos sistemas NetApp AFX, los clientes ahora cuentan con una opción confiable y probada en almacenamiento empresarial local, basada en una plataforma de datos integral para impulsar rápidamente la innovación en IA”, explicó Syam Nair, director de productos de NetApp. “Con NetApp AI Data Engine los clientes pueden conectar sin problemas todo su patrimonio de datos en entornos híbridos multinube para crear una base de datos unificada. Las empresas pueden acelerar drásticamente sus canalizaciones de datos de IA al reducir múltiples pasos de preparación y gestión de datos en el Netapp AI Data Engine integrado, construido con computación acelerada de NVIDIA y el software NVIDIA AI Enterprise, que incluye búsqueda semántica, vectorización de datos y protecciones de datos. La combinación de NetApp AFX con AI Data Engine proporciona a las empresas la resiliencia y el rendimiento, desarrollados y probados durante décadas por NetApp ONTAP, ahora en una arquitectura de almacenamiento desagregada, y todo ello con el almacenamiento más seguro del planeta”.

Para acelerar las cargas de trabajo de IA modernas, NetApp ha introducido nuevas capacidades, entre ellas:

NetApp AFX : NetApp AFX es un sistema de almacenamiento totalmente flash desagregado de nivel empresarial diseñado para cargas de trabajo de IA exigentes. NetApp AFX es una potente base de datos para fábricas de IA. Es un almacenamiento certificado para la supercomputación NVIDIA DGX SuperPOD y funciona con NetApp ONTAP, el sistema operativo de almacenamiento líder en el sector en el que confían decenas de miles de clientes empresariales de todos los sectores para gestionar exabytes de datos. AFX ofrece la misma gestión de datos robusta y la misma ciberresiliencia integrada por las que NetApp es reconocida, junto con una multitenencia segura y una integración perfecta entre entornos locales y en la nube. AFX está diseñado para un rendimiento lineal escalable hasta 128 nodos con varios TB por segundo de ancho de banda, capacidad a escala de exabytes y escalabilidad independiente del rendimiento y la capacidad. Los nodos de computación de datos DX50 opcionales permiten un motor de metadatos global para un catálogo en tiempo real de los datos empresariales y aprovechan la computación acelerada de NVIDIA.

: NetApp AFX es un sistema de almacenamiento totalmente flash desagregado de nivel empresarial diseñado para cargas de trabajo de IA exigentes. NetApp AFX es una potente base de datos para fábricas de IA. Es un almacenamiento certificado para la supercomputación NVIDIA DGX SuperPOD y funciona con NetApp ONTAP, el sistema operativo de almacenamiento líder en el sector en el que confían decenas de miles de clientes empresariales de todos los sectores para gestionar exabytes de datos. AFX ofrece la misma gestión de datos robusta y la misma ciberresiliencia integrada por las que NetApp es reconocida, junto con una multitenencia segura y una integración perfecta entre entornos locales y en la nube. AFX está diseñado para un rendimiento lineal escalable hasta 128 nodos con varios TB por segundo de ancho de banda, capacidad a escala de exabytes y escalabilidad independiente del rendimiento y la capacidad. Los nodos de computación de datos DX50 opcionales permiten un motor de metadatos global para un catálogo en tiempo real de los datos empresariales y aprovechan la computación acelerada de NVIDIA. NetApp AI Data Engine (AIDE): NetApp AIDE es un servicio integral de datos de IA diseñado para que la IA sea sencilla, asequible y segura. Desde la ingesta y preparación de datos hasta el servicio de aplicaciones GenAI, AIDE ofrece una visión global y actualizada de todo el patrimonio de datos de NetApp de un cliente para una búsqueda y selección rápidas, al tiempo que conecta sus datos de forma fluida con cualquier modelo o herramienta en las instalaciones y en la nube pública. Automatiza la detección de cambios en los datos y la sincronización de datos, eliminando copias redundantes y garantizando que los datos estén siempre actualizados. Las barreras de seguridad integradas supervisan los datos a lo largo de todo su ciclo de vida en la IA, garantizando la seguridad y la privacidad. AIDE aprovecha el diseño de referencia de la plataforma de datos de IA de NVIDIA, que cuenta con la computación acelerada de NVIDIA y el software NVIDIA AI Enterprise, incluidos los microservicios NVIDIA NIM, para la vectorización y la recuperación, lo que se une a la compresión avanzada, el descubrimiento semántico rápido y los flujos de trabajo seguros y basados en políticas. Al llevar la IA a los datos en un sistema integrado, AIDE proporciona la eficiencia, la claridad de los datos y la gobernanza necesarias para que las empresas adopten la IA con confianza. NetApp AIDE se ejecutará de forma nativa dentro del clúster AFX sobre los nodos de computación de datos DX50. El soporte futuro del ecosistema incluye la integración de los servidores NVIDIA RTX PRO con GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. NetApp AIDE acelera el viaje de los clientes hacia la IA con simplicidad, seguridad y eficiencia.

NetApp AIDE es un servicio integral de datos de IA diseñado para que la IA sea sencilla, asequible y segura. Desde la ingesta y preparación de datos hasta el servicio de aplicaciones GenAI, AIDE ofrece una visión global y actualizada de todo el patrimonio de datos de NetApp de un cliente para una búsqueda y selección rápidas, al tiempo que conecta sus datos de forma fluida con cualquier modelo o herramienta en las instalaciones y en la nube pública. Automatiza la detección de cambios en los datos y la sincronización de datos, eliminando copias redundantes y garantizando que los datos estén siempre actualizados. Las barreras de seguridad integradas supervisan los datos a lo largo de todo su ciclo de vida en la IA, garantizando la seguridad y la privacidad. AIDE aprovecha el diseño de referencia de la plataforma de datos de IA de NVIDIA, que cuenta con la computación acelerada de NVIDIA y el software NVIDIA AI Enterprise, incluidos los microservicios NVIDIA NIM, para la vectorización y la recuperación, lo que se une a la compresión avanzada, el descubrimiento semántico rápido y los flujos de trabajo seguros y basados en políticas. Al llevar la IA a los datos en un sistema integrado, AIDE proporciona la eficiencia, la claridad de los datos y la gobernanza necesarias para que las empresas adopten la IA con confianza. NetApp AIDE se ejecutará de forma nativa dentro del clúster AFX sobre los nodos de computación de datos DX50. El soporte futuro del ecosistema incluye la integración de los servidores NVIDIA RTX PRO con GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. NetApp AIDE acelera el viaje de los clientes hacia la IA con simplicidad, seguridad y eficiencia. API de objetos para un acceso fluido a los servicios de datos e IA de Azure : ahora los clientes pueden acceder a sus datos de Azure NetApp Files a través de una API REST de objetos, disponible en versión preliminar pública. Esta nueva capacidad significa que los clientes ya no necesitan mover ni copiar los datos de los archivos a un almacén de objetos independiente para utilizarlos con los servicios de Azure. En su lugar, los conjuntos de datos NFS y SMB se pueden conectar directamente a Microsoft Fabric, Azure OpenAI, Azure Databricks, Azure Synapse, Azure AI Search, Azure Machine Learning y mucho más. Los clientes pueden analizar datos, entrenar modelos de IA, habilitar la búsqueda inteligente y crear aplicaciones modernas en sus conjuntos de datos ANF existentes, sin dejar de confiar en el rendimiento y la confiabilidad empresarial de Azure NetApp Files.

: ahora los clientes pueden acceder a sus datos de Azure NetApp Files a través de una API REST de objetos, disponible en versión preliminar pública. Esta nueva capacidad significa que los clientes ya no necesitan mover ni copiar los datos de los archivos a un almacén de objetos independiente para utilizarlos con los servicios de Azure. En su lugar, los conjuntos de datos NFS y SMB se pueden conectar directamente a Microsoft Fabric, Azure OpenAI, Azure Databricks, Azure Synapse, Azure AI Search, Azure Machine Learning y mucho más. Los clientes pueden analizar datos, entrenar modelos de IA, habilitar la búsqueda inteligente y crear aplicaciones modernas en sus conjuntos de datos ANF existentes, sin dejar de confiar en el rendimiento y la confiabilidad empresarial de Azure NetApp Files. Espacio de nombres global unificado mejorado en Microsoft Azure:: ahora las empresas pueden unificar sin problemas sus datos globales en la nube y en las instalaciones locales en Microsoft Azure con las nuevas capacidades de FlexCache en Azure NetApp Files. La misma capacidad también puede ampliar sus cargas de trabajo locales, como la automatización electrónica del diseño. Esto permite que los datos almacenados en otros sistemas de almacenamiento basados en ONTAP en los centros de datos de los clientes o en múltiples nubes sean visibles y editables al instante en un entorno ANF, pero con la transferencia de datos de forma granular solo cuando se solicite. Esto permite acceder sin problemas a todos los datos de la nube híbrida de un cliente en Microsoft Azure. Además, las empresas pueden migrar datos e instantáneas sin esfuerzo entre entornos utilizando SnapMirror, lo que admite casos de uso híbridos como copias de seguridad continuas, recuperación automatizada ante desastres y equilibrio de cargas de trabajo entre entornos.

“Lo que buscan las empresas es una base de datos confiable y de alto rendimiento que les permita convertir grandes volúmenes de información en inteligencia real que impulse su transición hacia la IA”, explicó Justin Boitano, vicepresidente de Productos de IA empresarial de NVIDIA. “La plataforma de datos de NetApp se ha transformado en una plataforma de almacenamiento nativa para IA al integrar la computación acelerada y el software de NVIDIA, incluidos los modelos de IA líderes. Con esta nueva plataforma, las organizaciones pueden indexar y buscar grandes cantidades de datos no estructurados en toda su empresa para impulsar la innovación y generar un impacto real en el negocio”.

“Las nuevas soluciones presentadas hoy por NetApp demuestran el rápido cumplimiento de una ambiciosa visión sobre cómo gestionar los datos para la IA”, sostuvo Michael Leone, director de Prácticas y analista principal de Omdia. “La forma en que las soluciones de NetApp aportan inteligencia a los datos empresariales demuestra un profundo conocimiento de los retos reales de los clientes y de cómo abordarlos. Añadir una escalabilidad independiente del rendimiento y la gestión de la capacidad a las sólidas capacidades de gestión de datos de ONTAP, que han definido durante mucho tiempo la reputación de NetApp, permitirá a las empresas invertir con confianza en proyectos de IA que aportan valor rápidamente al negocio”.

Para obtener más información sobre estas actualizaciones y otras novedades de la cartera de productos de NetApp, visite: https://www.netapp.com/product-updates

En NetApp INSIGHT 2025, que se celebrará en Las Vegas del 14 al 16 de octubre, NetApp ofrecerá sesiones y demostraciones en las que mostrará cómo está impulsando la transformación en todos los sectores. Siga las sesiones principales en: https://www.netapp.com/insight/

Las declaraciones de NetApp sobre ofertas no publicadas y planes futuros tienen fines meramente informativos, están sujetas a cambios sin previo aviso y no deben tomarse como referencia para tomar decisiones de compra u otras decisiones. Dichas declaraciones no constituyen ningún tipo de compromiso, obligación, garantía o aval por parte de NetApp, incluyendo en lo que respecta a la disponibilidad, funcionalidad, precios o plazos.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ha ayudado a las organizaciones líderes mundiales a hacer frente a los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. A día de hoy, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura está la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse más rápidamente, escalar de manera eficiente e innovar sin limitaciones. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: preparados para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la IA y preparados para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

Conozca más en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:



Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Contacto con los inversores:



Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com