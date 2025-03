NetApp pone en circulación bonos preferentes por valor de 1250 millones de dólares

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, ha anunciado hoy el precio de 625 millones de dólares de capital de sus bonos preferentes al 5,50% con vencimiento en 2032, que devengarán un interés del 5,50% anual, y de 625 millones de dólares de capital de sus bonos preferentes al 5,70% con vencimiento en 2035, que devengarán un interés del 5,70% anual. Se espera que el cierre de la oferta se produzca, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales, el 17 de marzo de 2025.





NetApp tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de esta oferta para reembolsar sus 750 millones de dólares de capital pendiente de los bonos preferentes al 1,875% con vencimiento en 2025 y el resto de los ingresos netos para fines corporativos generales.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Citigroup y MUFG actúan como directores principales conjuntos.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los bonos preferentes ni de ningún otro valor, ni se venderán los bonos preferentes ni ningún otro valor en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. La oferta de bonos preferentes solo podrá realizarse mediante un suplemento de prospecto preliminar y el prospecto adjunto, cuyas copias pueden obtenerse en:

Goldman Sachs & Co. LLC



200 West Street



New York, NY 10282



A la atención de: Prospectus Department



Tel.: (866) 471-2526



Fax: (212) 902-9316



Correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com

J.P. Morgan Securities LLC



383 Madison Ave.



New York, NY 10179



A la atención de: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor



Tel.: (212) 834-4533



Fax: (212) 834-6081

BofA Securities, Inc.



NC1-022-02-25,



201 North Tryon Street



Charlotte, NC 28255-0001



A la atención de: Prospectus Department



Tel.: 1-800-294-1322



Correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com

Wells Fargo Securities, LLC



608 2nd Avenue South, Suite 1000



Minneapolis, MN 55402



A la atención de: WFS Customer Service



Tel.: 1-800-645-3751



Correo electrónico: wfscustomerservice@wellsfargo.com

Citigroup Global Markets Inc.



c/o Broadridge Financial Solutions



1155 Long Island Avenue



Edgewood, NY 11717



Tel.: 1-800-831-9146



Correo electrónico: prospectus@citi.com

MUFG Securities Americas Inc.



1221 Avenue of the Americas, 6th Floor



New York, NY 10020



A la atención de: Capital Markets Group



Tel.: 877-649-6848

Declaración cautelar

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de forma sustancial, entre los que se incluyen, pero no se limitan a, si NetApp consumará la oferta, las condiciones prevalecientes del mercado, el uso anticipado de los ingresos de la oferta, que podría cambiar como resultado de las condiciones del mercado o por otras razones, las tasas de interés y consideraciones corporativas y el impacto de las condiciones generales económicas, industriales o políticas en los Estados Unidos o internacionalmente. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por otros motivos.

Acerca de NetApp

NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que combina almacenamiento de datos unificados, servicios de datos integrados y soluciones de CloudOps para convertir un mundo desorganizado en una oportunidad para cada cliente. NetApp crea una infraestructura sin silos que recurre a la observabilidad y la IA para hacer posible la mejor gestión de datos de la industria. Como el único servicio de almacenamiento de nivel empresarial con integración nativa en las nubes más grandes del mundo, nuestro almacenamiento de datos ofrece una flexibilidad transparente. Además, nuestros servicios de datos crean una ventaja de datos que se hace posible a través de una resiliencia cibernética superior, una gobernanza y una agilidad de aplicaciones con capacidades superiores. Nuestras soluciones de CloudOps ofrecen una optimización de rendimiento y eficiencia continua a través de observabilidad e IA. Más allá del tipo de datos, la carga de trabajo o el entorno, con NetApp puede transformar su infraestructura de datos para hacer realidad sus posibilidades comerciales.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas mencionadas en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto para la prensa

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Contacto para los inversores

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com