NetApp permite a sus clientes “hablar con sus datos” de forma segura en colaboración con NVIDIA

La nueva integración desbloquea exabytes de datos para una IA generativa segura y privada a través de la multicloud híbrida

SAN JOSÉ, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP) anuncia su colaboración con NVIDIA para avanzar en la generación aumentada por recuperación (RAG) para aplicaciones de IA generativa.





La nueva colaboración conecta directamente los recién anunciados microservicios NVIDIA NeMo Retriever que se incorporan a la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise para el desarrollo y la implantación de aplicaciones de IA de nivel de producción, incluida la IA generativa, con exabytes de datos en la infraestructura de datos inteligente de NetApp. Ahora, todos los clientes de ONTAP® de NetApp podrán “hablar con sus datos” sin problemas para acceder a información empresarial propia sin tener que comprometer la seguridad o privacidad de sus datos.

Las empresas quieren aprovechar los grandes modelos lingüísticos disponibles públicamente para hablar directamente y de forma segura con sus datos corporativos con la garantía de que sus datos privados nunca serán accesibles fuera de la empresa. Hasta ahora, las empresas que querían crear chatbots internos, copilotos y aplicaciones que aprovecharan el conocimiento corporativo se enfrentaban a la complejidad y la incertidumbre sobre cómo empezar sin poner en peligro la seguridad o la privacidad de los datos.

NetApp y NVIDIA desarrollaron una solución sencilla con la tecnología de microservicios NVIDIA NeMo Retriever para RAG que puede aprovechar cualquier dato almacenado en NetApp ONTAP en las instalaciones y en las principales nubes públicas.

Ahora, los clientes de NetApp pueden consultar sus datos, ya sean hojas de cálculo, documentos, presentaciones, dibujos técnicos, imágenes, grabaciones de reuniones o incluso datos de sus sistemas ERP o CRM a través de sencillos avisos, todo ello manteniendo el control de acceso que ya habían establecido al almacenar los datos.

“Como líder en gestión de datos no estructurados, NetApp hace que la infraestructura de datos sea inteligente para acelerar de forma segura la innovación en IA. Junto con NVIDIA, hemos ayudado a acelerar más de 500 empresas basadas en datos para que estén preparadas para la IA”, afirma George Kurian, CEO de NetApp. “A través de nuestro trabajo conjunto, la base instalada de NetApp puede utilizar de forma segura y sin problemas las herramientas de NVIDIA con sus datos no estructurados. La IA está definiendo una nueva era impulsada por los datos y NetApp y NVIDIA están a la vanguardia para garantizar el éxito de los clientes a medida que adoptan e implementan la IA”.

“La generación aumentada por recuperación combina datos valiosos con la potencia de la IA para convertir los copilotos en herramientas de productividad transformadoras”, afirma Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. “Juntos, NVIDIA y NetApp pueden ayudar a las empresas a crear aplicaciones de IA generativa precisas e inteligentes que permitan a las empresas hablar con sus datos y fomentar una nueva ola de oportunidades de negocio”.

Al combinar los microservicios NeMo Retriever de NVIDIA con la huella de NetApp ONTAP, decenas de miles de empresas, tanto locales como en las nubes públicas más grandes del mundo, pueden acceder a sus datos dondequiera que residan. Esto reduce la fricción, el costo y el tiempo de obtención de valor para RAG.

La nueva capacidad que permite a los clientes hablar con sus datos corporativos específicamente para RAG empresarial complementa la sólida cartera de ofertas maduras de IA de NetApp, que han sido aprovechadas por más de 500 de sus clientes conjuntos para el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA, incluidas soluciones construidas sobre NVIDIA DGX BasePOD y que tienen certificación para NVIDIA DGX SuperPOD, así como el nuevo programa de validación de almacenamiento de sistemas NVIDIA OVX, diseñado específicamente para RAG empresarial.

Las funcionalidades “Talk to your Data” de NetApp se mostrarán en NVIDIA GTC, una conferencia mundial sobre IA que tendrá lugar en San José, California, del 18 al 21 de marzo. Visite el stand de NetApp N.° 1616 en el AI Center of Excellence para obtener más información.

