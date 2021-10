NetApp nommée leader du Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour le stockage primaire

NetApp s’est également classée parmi les trois premiers fournisseurs de virtualisation de serveurs et de VDI, de conteneurs et d’opérations informatiques dans le cloud, dans le rapport complémentaire « 2021 Critical Capabilities for Primary Storage » (Capacités critiques pour le stockage primaire 2021)

SAN JOSÉ, Californie–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ : NTAP), une société mondiale de logiciels centrés sur les données et pilotés par le cloud, a annoncé aujourd’hui qu’elle a de nouveau été reconnue en tant que leader du Gartner Magic Quadrant 2021 pour le stockage primaire1 en raison de l’exhaustivité de sa vision et de sa capacité à exécuter. Parallèlement, NetApp a également été reconnue parmi les meilleurs fournisseurs de solutions évalués cette année dans le cadre des capacités critiques Gartner 2021 pour le stockage primaire2 dans tous les cas d’utilisation. Dans le cas d’utilisation Cloud IT Operations, NetApp AFF A-Series a reçu les scores les plus élevés.

Selon Gartner, « les systèmes de stockage primaires déployés sous forme de réseaux ou de solutions de stockage définies par logiciel sont essentiels aux charges de travail critiques pour la mission et pour l’entreprise. Les responsables de l’I&O doivent évaluer les attributs de la plate-forme, les technologies de base et les capacités du modèle commercial à travers les cas d’utilisation qui façonnent les stratégies informatiques de nouvelle génération ».

« Nous considérons que le fait que NetApp se soit de nouveau placé dans le quadrant Leaders de cette année pour le stockage primaire et l’étude des capacités critiques reflète notre succès à aider les organisations du monde entier à mettre en place une stratégie de Data Fabric, soutenue par notre portefeuille de solutions et de logiciels de gestion unifiée ONTAP, afin de prendre en charge les charges de travail de stockage primaire et de générer un véritable impact commercial », a déclaré James Whitemore, directeur du marketing chez NetApp. « Nous voyons cela comme un autre indicateur que nos investissements stratégiques, notre R&D et notre innovation continus, et nos intégrations natives avec les partenaires du cloud public sont conformes aux besoins des entreprises et en avance sur la courbe du marché. En tant que société de logiciels véritablement axée sur le cloud et centrée sur les données, nous permettons aux organisations de mettre leurs données au travail, où que leurs données se trouvent dans le cloud hybride ».

NetApp est le leader du secteur du stockage avec son logiciel de gestion de données ONTAP de nouvelle génération qui couvre les environnements sur site et cloud pour fournir des services de données communs, avec une gestion et une consommation simplifiées des précieuses ressources de stockage. Avec ONTAP qui fournit la base flexible pour le cloud hybride, le portefeuille de NetApp offre aux entreprises des intégrations et des capacités cloud approfondies pour moderniser les infrastructures informatiques et réaliser une véritable transformation numérique. Les principaux investissements de NetApp dans l’innovation sont motivés par des moteurs commerciaux clés, notamment :

La transformation numérique à l’aide de fichiers/blocs dans le cloud public et l’infrastructure de base prenant en charge les applications d’entreprise, les données non structurées et les charges de travail d’IA.

Des plates-formes de gestion transparentes et unifiées offrant une expérience opérationnelle cohérente, quel que soit l’emplacement physique des données.

Des capacités de niveau spécialiste suffisamment simples pour que les généralistes informatiques puissent les utiliser pour gérer avec souplesse la consommation, l’exploitation et la détection/atténuation des risques.

L’adoption des dernières innovations telles que NVMe sans avoir à effectuer des transitions technologiques coûteuses et perturbatrices.

Des modèles de consommation flexibles qui s’étendent du site à la périphérie jusqu’au cloud.

Dans le rapport sur les capacités critiques 2021 de Gartner pour le stockage primaire, l’AFF A-Series de NetApp a été reconnue comme la meilleure suite de produits parmi tous les fournisseurs évalués par rapport à des capacités critiques dans tous les cas d’utilisation, y compris les conteneurs, la consolidation d’applications et les opérations informatiques dans le cloud.

Sur une échelle de cinq points, l’AFF A-Series de NetApp a reçu les scores de cas d’utilisation suivants :

Traitement des transactions en ligne – 4,13

Virtualisation de serveur et VDI – 4,20

Conteneurs – 4,20

Consolidation des applications – 4,19

Opérations informatiques cloud – 4,23

Selon Gartner, « la recherche sur les capacités critiques complète un Gartner Magic Quadrant en permettant un aperçu plus approfondi des offres de produits ou de services des fournisseurs, en identifiant ceux qui correspondent le mieux aux différents cas d’utilisation ». 3

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autre désignation. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.

