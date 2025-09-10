NetApp moderniza el almacenamiento de objetos con mayor velocidad, escalabilidad y seguridad

Las nuevas capacidades de StorageGRID mejoran el rendimiento de las cargas de trabajo de IA y simplifican la resiliencia cibernética

SAN JOSÉ, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anunció hoy NetApp StorageGRID® 12.0, una solución escalable de almacenamiento de objetos definido por software diseñada para datos no estructurados. Esta última versión de StorageGRID incorporará nuevas funcionalidades diseñadas para optimizar las iniciativas de IA, mejorar la seguridad de los datos y modernizar la infraestructura de datos de las organizaciones.





Tanto si las empresas se encuentran en las primeras etapas de la modernización de sus lagos de datos como si experimentan con aplicaciones avanzadas de IA, necesitan gestionar y almacenar volúmenes cada vez mayores de datos no estructurados, como texto, video, datos de máquinas y sensores, registros de servidores, etc. Las empresas que desean acceder a este creciente volumen de datos necesitan una solución segura, rentable y escalable que haga del almacenamiento de objetos un componente esencial de su entorno de almacenamiento principal.

“Como líder consolidado del sector en almacenamiento de objetos a nivel local, NetApp StorageGRID ofrece la escalabilidad, la rentabilidad y el rendimiento necesarios para gestionar cargas de trabajo modernas como la IA”, afirmó Sandeep Singh, vicepresidente sénior y director general de Almacenamiento Empresarial de NetApp. “Nuestras últimas actualizaciones permiten a los clientes ampliar sus conjuntos de datos basados ​​en objetos de forma más segura y acelerar las cargas de trabajo para que puedan centrarse en optimizar sus datos”.

NetApp StorageGRID 12.0 presenta nuevas funciones diseñadas para fortalecer el almacenamiento de objetos en la infraestructura de datos inteligente de los clientes, que incluyen las siguientes:

Escalabilidad mejorada para cargas de trabajo de IA : StorageGRID 12.0 incluye nuevas funciones de almacenamiento en caché avanzado que mejoran la eficiencia y la escalabilidad para el entrenamiento de la IA y otras cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC), multiplicando el rendimiento hasta 20 veces. Además, permite el control de versiones de conjuntos de datos de IA con ramas de buckets. Los clientes pueden iterar proyectos de IA a escala con mayor facilidad, facilitar los flujos de trabajo de prueba y desarrollo, y aumentar la resiliencia de sus almacenes de datos. Esta nueva función permite a los usuarios crear rápidamente clones de sus buckets de almacenamiento de objetos con uso eficiente de espacio para usarlos en sus flujos de trabajo y permitir una recuperación más rápida ante interrupciones.

: StorageGRID 12.0 incluye nuevas funciones de almacenamiento en caché avanzado que mejoran la eficiencia y la escalabilidad para el entrenamiento de la IA y otras cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC), multiplicando el rendimiento hasta 20 veces. Además, permite el control de versiones de conjuntos de datos de IA con ramas de buckets. Los clientes pueden iterar proyectos de IA a escala con mayor facilidad, facilitar los flujos de trabajo de prueba y desarrollo, y aumentar la resiliencia de sus almacenes de datos. Esta nueva función permite a los usuarios crear rápidamente clones de sus buckets de almacenamiento de objetos con uso eficiente de espacio para usarlos en sus flujos de trabajo y permitir una recuperación más rápida ante interrupciones. Gestión simplificada : StorageGRID 12.0 incluye numerosas mejoras, desde mejoras en la actualización del firmware de las unidades hasta mejoras en el archivado de registros, diseñadas para simplificar la experiencia del administrador. Los administradores pueden automatizar las actualizaciones del firmware de las unidades en todos los nodos, lo que reduce el trabajo manual dedicado a las tareas de mantenimiento.

: StorageGRID 12.0 incluye numerosas mejoras, desde mejoras en la actualización del firmware de las unidades hasta mejoras en el archivado de registros, diseñadas para simplificar la experiencia del administrador. Los administradores pueden automatizar las actualizaciones del firmware de las unidades en todos los nodos, lo que reduce el trabajo manual dedicado a las tareas de mantenimiento. Funciones de seguridad y resiliencia cibernética mejoradas: StorageGRID 12.0 incluye actualizaciones que mejoran la seguridad de los entornos de almacenamiento de objetos. La solución ahora admite estándares de cifrado mejorados con cifrado AES GCM, comprobación de integridad, cifrado en disco más robusto y bloqueo predeterminado de puertos SSH. Los clientes también admiten conjuntos de datos inmutables para IA con mayor facilidad gracias a la nueva compatibilidad con el bloqueo de objetos en la replicación entre redes.

Para obtener más información sobre el conjunto completo de nuevas capacidades en NetApp StorageGRID 12.0 y otras actualizaciones del portafolio de NetApp, visite: https://www.netapp.com/product-updates.

Las declaraciones de NetApp sobre ofertas no lanzadas y planes futuros son solo para fines informativos, están sujetas a cambios sin previo aviso y no deben utilizarse como base para tomar decisiones de compra ni de otro tipo. Dichas declaraciones no constituyen ningún compromiso, obligación ni garantía por parte de NetApp, ni en lo que respecta a disponibilidad, funcionalidad, precio o plazos.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que combina almacenamiento de datos unificado, datos integrados, servicios operativos y de carga de trabajo para convertir un mundo de disrupción en una oportunidad para cada cliente. NetApp crea una infraestructura sin silos, aprovechando la observabilidad y la IA para permitir la mejor gestión de datos del sector. Como el único servicio de almacenamiento de nivel empresarial integrado de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, nuestro almacenamiento de datos ofrece una flexibilidad perfecta. Además, nuestros servicios de datos crean una ventaja de datos a través de una resiliencia cibernética superior, gobernanza y agilidad de aplicaciones. Nuestros servicios operativos y de carga de trabajo proporcionan una optimización continua del rendimiento y la eficiencia para la infraestructura y las cargas de trabajo a través de la observabilidad y la IA. Sin importar el tipo de datos, la carga de trabajo o el entorno, con NetApp puede transformar su infraestructura de datos para hacer realidad las posibilidades de su negocio. Obtenga más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook, e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas mencionadas en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Prensa:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Inversores:

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com