NetApp, fue galardonada como ganadora del premio "Microsoft Americas Partner of the Year" del año 2025 en la categoría SDC Canadá

SAN JOSÉ, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp®(NASDAQ: NTAP), la empresa Intelligent Data Infrastructure anunció el día de hoy que ganó el premio "Americas Partner of the Year" del año 2025 en la categoría Software Development Company (SDC) Canada. La empresa ha recibido el reconocimiento entre un grupo de socios destacados de Microsoft por demostrar innovación y ofrecer con éxito soluciones a los clientes utilizando tecnologías de Microsoft.





"Creemos que haber sido galardonados por Microsoft como "Americas Partner of the Year" del año 2025 en la categoría SDC Canadá es una poderosa validación de nuestra innovación e impacto sin igual para los clientes de todos los sectores", afirmó Pravjit Tiwana, vicepresidente sénior y director general de Almacenamiento y Servicios en la Nube de NetApp. "Somos la única empresa de almacenamiento integrada de forma nativa en Microsoft Azure como servicio propio, una distinción que subraya la profundidad de nuestra colaboración. Juntos, no solo estamos ayudando a los clientes a modernizar sus cargas de trabajo a gran escala, sino que también estamos sentando las bases para la era de la inteligencia artificial".

Los premios "Microsoft Americas Partner of the Year" reconocen a los socios de Microsoft que han creado y brindado soluciones, servicios y dispositivos excepcionales basados en Microsoft durante el último año. Las selecciones de los premios se clasifican por categorías, y los galardonados se seleccionan entre más de 2000 candidaturas presentadas. NetApp fue reconocida por brindar soluciones y servicios excepcionales en la categoría SDC para la región de Canadá.

La colaboración entre NetApp y Microsoft, que se remonta a varias décadas, combina las fortalezas de cada empresa para ofrecer las mejores soluciones de su clase a nuestros clientes comunes con el fin de:

Potenciar la innovación basada en datos: habilitar cargas de trabajo críticas y de IA en una base de datos inteligente diseñada para ofrecer rendimiento, protección y eficiencia en cualquier entorno.

habilitar cargas de trabajo críticas y de IA en una base de datos inteligente diseñada para ofrecer rendimiento, protección y eficiencia en cualquier entorno. Acelerar la modernización en Azure: disfrutar de servicios Azure sin interrupciones a través del único servicio de archivos empresarial integrado de forma nativa, migra más rápido, escala con confianza y simplifica las operaciones.

disfrutar de servicios Azure sin interrupciones a través del único servicio de archivos empresarial integrado de forma nativa, migra más rápido, escala con confianza y simplifica las operaciones. Unir a los equipos para lograr un mayor impacto: aprovechar las ventajas de un equipo conectado de Microsoft y NetApp, que coordina a los ingenieros, el personal de campo y los socios para ofrecer soluciones integradas y completas que impulsan los resultados.

aprovechar las ventajas de un equipo conectado de Microsoft y NetApp, que coordina a los ingenieros, el personal de campo y los socios para ofrecer soluciones integradas y completas que impulsan los resultados. Mantenerse a la vanguardia con la innovación continua: aprovechar los avances constantes, desde servicios de datos optimizados con IA hasta integraciones con Microsoft Fabric, que simplifican las operaciones y abren nuevas oportunidades para la productividad y el conocimiento.

aprovechar los avances constantes, desde servicios de datos optimizados con IA hasta integraciones con Microsoft Fabric, que simplifican las operaciones y abren nuevas oportunidades para la productividad y el conocimiento. Conseguir resultados probados en la nube: acelerar migraciones complejas, desde SAP y DB2 hasta HPC y EDA, al tiempo que gana resiliencia, agilidad y resultados empresariales cuantificables en Azure.

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

Obtenga más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook, e Instagram.

NETAPP, el logotipo NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

