NetApp es la primera compañía en integrar la detección de violaciones de datos en el almacenamiento de datos empresariales

Las nuevas capacidades refuerzan a NetApp como el almacenamiento más seguro del planeta

SAN JOSÉ, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anunció el día de hoy nuevas capacidades de ciberresiliencia que son líderes en el sector y refuerzan aún más el almacenamiento más seguro del planeta. El servicio "NetApp Ransomware Resilience", recientemente mejorado y renombrado, permite a los clientes convertir su infraestructura de datos en una parte fundamental de su estrategia de seguridad integral con la detección integrada de ransomware basada en inteligencia artificial y en dos nuevas capacidades: la primera capacidad del sector para que el almacenamiento empresarial detecte violaciones de datos, y entornos de recuperación aislados que permiten una recuperación segura y limpia de los datos críticos.





A medida que las empresas se enfrentan a sus retos cada vez más acuciantes, innovación en IA, modernización de datos, ciberresiliencia y transformación en la nube, necesitan una infraestructura de datos que sea segura, confiable y eficiente. Si bien las inversiones en IA están creando oportunidades sin precedentes para las empresas, también están ampliando su superficie de ataque. NetApp convierte la infraestructura de datos en una parte fundamental de la estrategia de seguridad empresarial, aprovechando la IA para proteger los datos de la empresa y eliminar las interrupciones operativas.

"Para proteger de forma eficaz sus datos frente a un ciberataque, es necesario saber que se ha producido lo antes posible para poder tomar medidas", afirma Gagan Gulati, vicepresidente sénior y director general de Servicios de Datos de NetApp. "Con las nuevas capacidades basadas en inteligencia artificial para detectar los primeros indicios de intentos de filtración de datos, además de nuestras capacidades líderes existentes para detectar ataques de ransomware tanto en datos estructurados como no estructurados, estamos haciendo que los datos empresariales sean aún más seguros. El almacenamiento es la última línea de defensa para proteger el activo más valioso de nuestros clientes, los datos, y estamos innovando constantemente sobre la base del almacenamiento más seguro del planeta".

Las principales novedades de NetApp en materia de ciberresiliencia incluyen las siguientes:

Resistencia al ransomware de NetApp: anteriormente conocido como el servicio NetApp Ransomware Protection, "NetApp Ransomware Resilience" facilita, agiliza y mejora la eficacia de la protección y recuperación de las cargas de trabajo ONTAP frente a ataques de ransomware, sin necesidad de contar con amplios conocimientos o formación en materia de seguridad. El servicio Ransomware Resilience, recientemente mejorado, ayuda a impulsar una defensa contra el ransomware completa, coordinada y centrada en las cargas de trabajo en todo el almacenamiento de archivos y bloques a través de un único plano de control.

anteriormente conocido como el servicio NetApp Ransomware Protection, "NetApp Ransomware Resilience" facilita, agiliza y mejora la eficacia de la protección y recuperación de las cargas de trabajo ONTAP frente a ataques de ransomware, sin necesidad de contar con amplios conocimientos o formación en materia de seguridad. El servicio Ransomware Resilience, recientemente mejorado, ayuda a impulsar una defensa contra el ransomware completa, coordinada y centrada en las cargas de trabajo en todo el almacenamiento de archivos y bloques a través de un único plano de control. Detección de violaciones de datos : NetApp Ransomware Resilience ahora incluye la detección de violaciones de datos, una función que está basada en inteligencia artificial e identifica comportamientos anómalos de los usuarios y del sistema de archivos, que son indicadores tempranos de una posible filtración de datos y, por lo tanto, de un intento de violación. Luego de la identificación, Ransomware Resilience alerta de forma automática al cliente a través de su solución de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM), proporcionándole información forense para que pueda tomar medidas decisivas y rápidas. Al identificar de forma proactiva las violaciones, los clientes de NetApp pueden bloquear nuevas transferencias no autorizadas de datos confidenciales, deteniendo las amenazas cibernéticas antes de que puedan causar una exposición no autorizada de datos a gran escala.

: NetApp Ransomware Resilience ahora incluye la detección de violaciones de datos, una función que está basada en inteligencia artificial e identifica comportamientos anómalos de los usuarios y del sistema de archivos, que son indicadores tempranos de una posible filtración de datos y, por lo tanto, de un intento de violación. Luego de la identificación, Ransomware Resilience alerta de forma automática al cliente a través de su solución de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM), proporcionándole información forense para que pueda tomar medidas decisivas y rápidas. Al identificar de forma proactiva las violaciones, los clientes de NetApp pueden bloquear nuevas transferencias no autorizadas de datos confidenciales, deteniendo las amenazas cibernéticas antes de que puedan causar una exposición no autorizada de datos a gran escala. Entornos de recuperación aislados: NetApp Ransomware Resilience también introduce entornos de recuperación aislados para garantizar una recuperación segura y libre de malware de las cargas de trabajo. Un entorno de recuperación aislado utiliza un escaneo profundo y patentado basado en inteligencia artificial que identifica con precisión los datos afectados de forma maliciosa y el punto en el que se modificaron. Luego, Ransomware Resilience guía al cliente a través del proceso de restauración de la carga de trabajo para una recuperación rápida y sencilla, libre de malware, de los datos seguros más recientes, evitando así una nueva infección.

Estas mejoras amplían el liderazgo actual de NetApp en materia de resiliencia cibernética, complementando las capacidades existentes, como la detección basada en inteligencia artificial integrada directamente en ONTAP. La galardonada protección autónoma contra ransomware con inteligencia artificial (ARP/AI) de NetApp ONTAP, que ahora es totalmente compatible con los datos almacenados tanto en protocolos de archivos como de bloques, demostró una detección del 99 % de los ataques de ransomware avanzados con cifrado completo de archivos probados, sin falsos positivos en pruebas y validaciones externas, lo que indica una gran capacidad para operar en un contexto empresarial sin contribuir a la fatiga de alertas.

"NetApp adopta un enfoque de seguridad desde el diseño que posiciona sus soluciones de almacenamiento no solo como última línea de defensa contra las amenazas cibernéticas, sino también como primera línea de defensa", afirma Philip Bues, director sénior de Investigación, Seguridad en la Nube y Computación Confidencial de IDC. "A medida que los actores maliciosos siguen evolucionando y añaden técnicas como la doble extorsión a sus patrones de ataque con ransomware, los anuncios de hoy demuestran que NetApp se mantiene al día para respaldar su afirmación de ser una de las plataformas de almacenamiento más seguras del sector. La nueva capacidad de detección de violaciones de datos ofrece a las empresas una alerta temprana fundamental que les permite detener y responder ante las amenazas cibernéticas antes de que afecten al negocio. Esto demuestra que NetApp es más que una empresa de almacenamiento, es un socio comprometido y de confianza que aborda las prioridades más urgentes de sus clientes".

Hoy, NetApp anunció otras actualizaciones en toda su cartera, entre las que se incluyen las capacidades de IA mejoradas que hacen realidad la visión de la empresa en materia de IA al unificar el almacenamiento de alto rendimiento y los servicios de datos inteligentes en una oferta segura y escalable.

Para obtener más información sobre estas actualizaciones y otras novedades de la cartera de productos de NetApp, visite: https://www.netapp.com/product-updates

En NetApp INSIGHT 2025, que se celebrará en Las Vegas del 14 al 16 de octubre, NetApp ofrecerá sesiones y demostraciones en las que mostrará cómo está impulsando la transformación en todos los sectores. Siga las sesiones principales en: https://www.netapp.com/insight/

Ningún sistema de detección o prevención de ransomware puede garantizar por completo la seguridad frente a un ataque de ransomware. Aunque es posible que un ataque pase desapercibido, la tecnología de NetApp actúa como una importante capa adicional de defensa, y nuestras investigaciones indican que la tecnología de NetApp ha dado como resultado un alto grado de detección de ciertos ataques de ransomware basados en el cifrado de archivos.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

Obtenga más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook, e Instagram.

NETAPP, el logotipo NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Contacto con los inversores:

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com