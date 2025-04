NetApp define un nuevo estándar de ciberseguridad en la capa de almacenamiento

Las exhaustivas funciones de seguridad del almacenamiento elevan las mejores prácticas de ciberresiliencia

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anuncia nuevas funcionalidades de seguridad de datos que ayudan a los clientes a reforzar su ciberresiliencia. Ahora, los equipos dedicados a la seguridad pueden aprovechar NetApp, el almacenamiento más seguro del planeta, para adoptar un enfoque proactivo de la seguridad de los datos en la capa de almacenamiento y reforzar su postura de seguridad global.





Los avances tecnológicos impulsan un ciclo de innovación tanto para las ciberamenazas como para las contramedidas de ciberseguridad. La accesibilidad creciente a la IA ha permitido a los ciberdelincuentes automatizar los ciberataques, lo que obliga a las empresas a utilizar el aprendizaje automático para automatizar la detección de amenazas. Además, conforme la computación cuántica se acerca a la viabilidad, las empresas necesitan urgentemente proteger sus datos de los piratas malintencionados que pueden tratar de robar y almacenar información sensible hoy, manteniéndola a la espera de la promesa de un descifrado con tecnología cuántica de fácil acceso en un futuro próximo.

NetApp, una empresa pionera en el campo de las infraestructuras de datos inteligentes, completas y seguras, ofrece a los clientes confianza en su capacidad para proteger y acceder a los datos sin interrupciones, con el respaldo de una garantía de disponibilidad del 99,9999%. Tomando esa reputación como base, NetApp anuncia nuevas funcionalidades de ciberresiliencia que aumentan y elevan las estrategias de seguridad en profundidad para los clientes.

«Los equipos especializados en la seguridad deben tener en cuenta el almacenamiento en sus estrategias de seguridad porque es la última línea de defensa de sus datos, y el almacenamiento adecuado puede desempeñar un papel activo en la protección de la empresa», señaló Gagan Gulati, vicepresidente sénior y director general de Servicios de Datos de NetApp. «El backup y la recuperación son una parte importante de la seguridad en la capa de almacenamiento, pero las funcionalidades de seguridad completas de NetApp amplían el papel del almacenamiento primario con la detección y respuesta automatizadas ante ransomware que permiten a los clientes adoptar un enfoque proactivo y mantener sus datos seguros. Con funcionalidades de seguridad integradas que protegen los datos de nuestros clientes en cualquier carga de trabajo y en cualquier lugar, NetApp ha hecho que el almacenamiento sea tan crítico para una estrategia de ciberseguridad sólida como las herramientas de seguridad perimetral y de punto final».

Para ayudar a los clientes a mejorar su ciberresiliencia en la capa de almacenamiento, NetApp lanza nuevas funcionalidades de seguridad de datos, entre las que se incluyen:

Criptografía poscuántica : NetApp ha integrado la criptografía poscuántica en su gama de productos de almacenamiento para cargas de trabajo de ficheros y bloques. El almacenamiento seguro por diseño de NetApp mantiene los datos de sus clientes protegidos frente a las amenazas cuánticas, fomentando la confianza entre clientes, socios y organismos reguladores. Al aprovechar los algoritmos de cifrado estandarizados por el NIST (un organismo y autoridad de estándares reconocido a nivel mundial), las empresas pueden confiar en una defensa exhaustivamente probada y capaz de llevarlas al futuro con un almacenamiento preparado para la tecnología cuántica.

: NetApp ha integrado la criptografía poscuántica en su gama de productos de almacenamiento para cargas de trabajo de ficheros y bloques. El almacenamiento seguro por diseño de NetApp mantiene los datos de sus clientes protegidos frente a las amenazas cuánticas, fomentando la confianza entre clientes, socios y organismos reguladores. Al aprovechar los algoritmos de cifrado estandarizados por el NIST (un organismo y autoridad de estándares reconocido a nivel mundial), las empresas pueden confiar en una defensa exhaustivamente probada y capaz de llevarlas al futuro con un almacenamiento preparado para la tecnología cuántica. Actualización de la protección contra ransomware BlueXP de NetApp : Las actualizaciones de la protección contra ransomware BlueXP refuerzan la capacidad del servicio para proporcionar una defensa integral y orquestada contra el ransomware para las cargas de trabajo ONTAP® de NetApp. Las nuevas funciones incluyen controles de acceso basados en roles específicos para ransomware, que permiten a los equipos dedicados a la seguridad disponer de permisos granulares adaptados y combatir eficazmente las amenazas de ransomware, además de compatibilidad con la protección contra ransomware para cargas de trabajo nativas de nube. Estos avances proporcionan a las empresas un mayor control y protección contra el ransomware, salvaguardando los datos críticos y manteniendo la resiliencia operativa en un panorama de amenazas que es cada vez más complejo.

: Las actualizaciones de la protección contra ransomware BlueXP refuerzan la capacidad del servicio para proporcionar una defensa integral y orquestada contra el ransomware para las cargas de trabajo ONTAP® de NetApp. Las nuevas funciones incluyen controles de acceso basados en roles específicos para ransomware, que permiten a los equipos dedicados a la seguridad disponer de permisos granulares adaptados y combatir eficazmente las amenazas de ransomware, además de compatibilidad con la protección contra ransomware para cargas de trabajo nativas de nube. Estos avances proporcionan a las empresas un mayor control y protección contra el ransomware, salvaguardando los datos críticos y manteniendo la resiliencia operativa en un panorama de amenazas que es cada vez más complejo. Backup BlueXP y soporte de recuperación de cargas de trabajo de NetApp : La funcionalidad de backup y recuperación BlueXP de NetApp proporciona un servicio integrado de protección de datos sencillo, seguro y rentable para los datos ONTAP. Gracias a estas actualizaciones, los clientes se beneficiarán de una interfaz de usuario rediseñada que facilita la integración y la definición de una estrategia de protección de datos 3-2-1 para sus cargas de trabajo, incluidas las aplicaciones Microsoft SQL Server, VMware y Kubernetes.

: La funcionalidad de backup y recuperación BlueXP de NetApp proporciona un servicio integrado de protección de datos sencillo, seguro y rentable para los datos ONTAP. Gracias a estas actualizaciones, los clientes se beneficiarán de una interfaz de usuario rediseñada que facilita la integración y la definición de una estrategia de protección de datos 3-2-1 para sus cargas de trabajo, incluidas las aplicaciones Microsoft SQL Server, VMware y Kubernetes. Servicios profesionales de seguridad de NetApp: NetApp ofrece servicios profesionales ampliados de evaluación y refuerzo de la seguridad para ayudar a los clientes a evaluar y consolidar aún más su postura de seguridad mediante la activación de las funcionalidades de seguridad integradas en NetApp que ayudan a mantener sus datos seguros.

«Nunca ha sido tan importante dotar a la infraestructura de almacenamiento de datos de resiliencia frente a los ciberataques. Aproximadamente el 80% de los encuestados en nuestro estudio Cybersecurity Decision Maker IQ indicaron haber experimentado un incidente de seguridad significativo en los últimos 12 meses, y el 40% consideraron la pérdida de datos y el compromiso como una de las consecuencias más importantes del peor incidente de seguridad de su organización», explicó Krista Case, directora de Investigación de The Futurum Group. «NetApp está construyendo capacidades críticas de ciberresiliencia en su infraestructura y servicios de almacenamiento de datos, con controles de acceso granulares basados en roles para ayudar a frustrar la avalancha de intentos de acceso malicioso, además de capacidades de encriptación de datos con seguridad cuántica».

Estas actualizaciones se basan en las funcionalidades de seguridad completas de NetApp, que incluyen seguridad integrada, protección contra ransomware, backup, recuperación ante desastres y clasificación de datos, todo ello a través de la protección contra ransomware BlueXP. Este plano de control basado en SaaS también incluye funciones como la integración SIEM para facilitar aún más las conexiones entre el almacenamiento y las posturas de seguridad generales. Las funcionalidades de seguridad integradas como la Protección Autónoma Contra Ransomware ONTAP de NetApp con Inteligencia Artificial (ARP/AI) protegen a los clientes de la pérdida de datos y el tiempo de inactividad mediante la detección proactiva de ransomware en la capa de almacenamiento en toda la nube híbrida, incluida la ARP para nube nativa. A finales de este año, NetApp ampliará la protección de ciberresiliencia de ARP/AI para incluir cargas de trabajo de almacenamiento en bloque.

Para obtener más información sobre las actualizaciones de las funcionalidades de ciberresiliencia de NetApp, visite el stand n.º 259 de NetApp en la Conferencia RSA 2025, del 28 de abril al 1 de mayo en el Moscone Center de San Francisco.

Las declaraciones de NetApp sobre ofertas no lanzadas al mercado y planes futuros tienen fines meramente informativos, están sujetas a cambios sin previo aviso y no deben tomarse como base para tomar decisiones de compra o de otro tipo. Dichas declaraciones no constituyen un compromiso, obligación, garantía de ningún tipo por parte de NetApp, incluidos los relativos a disponibilidad, funcionalidad, precios o plazos.

Ningún sistema de detección o prevención de ransomware puede garantizar por completo la seguridad frente a un ataque de ransomware. Aunque es posible que un ataque pase desapercibido, la tecnología de NetApp actúa como una importante capa adicional de defensa.

Recursos adicionales

Acerca de NetApp

NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que combina almacenamiento de datos unificado, datos integrados, servicios operativos y de carga de trabajo para convertir un mundo de disrupción en una oportunidad para cada cliente. NetApp crea una infraestructura sin silos, aprovechando la observabilidad y la IA para permitir la mejor gestión de datos del sector. Como el único servicio de almacenamiento de nivel empresarial integrado de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, nuestro almacenamiento de datos ofrece una flexibilidad perfecta. Además, nuestros servicios de datos crean una ventaja de datos a través de una resiliencia cibernética superior, gobernanza y agilidad de aplicaciones. Nuestros servicios operativos y de carga de trabajo proporcionan una optimización continua del rendimiento y la eficiencia para la infraestructura y las cargas de trabajo a través de la observabilidad y la IA. Sin importar el tipo de datos, la carga de trabajo o el entorno, con NetApp puede transformar su infraestructura de datos para hacer realidad las posibilidades de su negocio. Obtenga más información en www.netapp.com o síganos en X, LinkedIn, Facebook, e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas mencionadas en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:

Kenya Hayes



NetApp



kenya.hayes@netapp.com

Contacto con los inversores:

Kris Newton



NetApp



kris.newton@netapp.com