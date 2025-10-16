NetApp colabora con Equinix para simplificar la virtualización de aplicaciones SAP modernizadas

Los clientes de SAP pueden llevar el poder de NetApp ONTAP a entornos S/4HANA gestionados en VMware Cloud Foundation

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente; Broadcom, Inc.; y Kochasoft, proveedor de confianza de soluciones empresariales, anunciaron hoy una colaboración con Equinix, la empresa de infraestructura digital del mundo®, para una oferta de servicio nueva de SAP S/4HANA & SAP Legacy Workloads que se ejecutan en VMware Cloud Foundation (VCF). Dado que los clientes de SAP determinan la forma en que lidian con la próxima caducidad del soporte de mantenimiento para las versiones anteriores de SAP Enterprise Resource Planning (ERP), necesitan una solución de modernización de infraestructura que sea rentable, resiliente y segura. Los clientes de SAP que en la actualidad ejecutan o tienen planeado pasar a S/4HANA cuentan con una ruta para pasar a un entorno de servicios gestionados virtualizados alojados que se ejecutan en VCF y NetApp ONTAP para optimizar los costos, la eficiencia y la seguridad.





Cuando se modernizan las cargas de trabajo que potencian sus operaciones comerciales más importantes, los clientes deben estar seguros de que los datos y la infraestructura subyacentes satisfarán las demandas nuevas de rendimiento y escala sin interrupciones. La nueva oferta de servicios de NetApp y Equinix para cargas de trabajo de SAP brinda a los clientes un entorno de soluciones gestionadas de primer nivel que combina infraestructura de nube privada VCF con infraestructura de datos inteligentes líder en la industria desde NetApp. Kochasoft permite que los clientes reduzcan el riesgo y aceleren el tiempo de valorización en su transición hacia Equinix, empoderando a los usuarios de SAP para planificar y ejecutar de manera confiable su transición hacia un entorno SAP gestionado. Al combinar la vasta experiencia de SAP con metodologías de entrega probadas, Kochasoft se asegura de que las empresas no sólo se modernicen con agilidad sino que también logren resultados confiables y éxito operativo a largo plazo.

“Esta nueva oferta de servicio aporta el poder de NetApp ONTAP a las aplicaciones SAP en VMware Cloud Foundation, permitiendo que los clientes creen una infraestructura de datos inteligente que suministre rendimiento, confiabilidad y seguridad probados”, manifestó Dallas Olson, director comercial de NetApp. “Por lo general, los equipos de tecnología descubren que sus entornos de datos se desarrollan más allá del reconocimiento tras múltiples instancias de actualizaciones y expansiones. A medida que se acercan a su próximo gran cambio tecnológico, tienen la posibilidad de crear inteligencia en su infraestructura para unificar sus datos en entornos y fortalecer la ciberresiliencia a fin de impulsar los resultados comerciales”.

“Mientras las empresas modernizan sus cargas de trabajo más críticas, como las que se ejecutan en aplicaciones SAP, necesitan infraestructura confiable y segura que pueda satisfacer las crecientes demandas de dichas aplicaciones”, dijo Brian Stein, vicepresidente sénior de Productos y Servicios de Infraestructura de Equinix. “Al colaborar con NetApp para alojar aplicaciones SAP en entornos de VMware Cloud Foundation, nuestros clientes tienen mayor flexibilidad y control. Con nuestras ofertas de soluciones gestionadas, los clientes tienen la capacidad de acelerar la transformación que impulsa resultados comerciales significativos”.

Debido a que NetApp y Equinix trabajan con Broadcom y Kochasoft, brindan servicios gestionados rentables, de alto rendimiento y resilientes para Cargas de Trabajo de Aplicaciones SAP que incluyen:

Almacenamiento totalmente flash y gestión de datos de NetApp : NetApp brinda almacenamiento totalmente flash impulsado por NetApp ONTAP que permite que los clientes optimicen el costo y la seguridad de las implementaciones VCF para cargas de trabajo de SAP a la vez que simplifica y acelera las tareas de gestión de datos permanente para entornos SAP virtualizados.

: NetApp brinda almacenamiento totalmente flash impulsado por NetApp ONTAP que permite que los clientes optimicen el costo y la seguridad de las implementaciones VCF para cargas de trabajo de SAP a la vez que simplifica y acelera las tareas de gestión de datos permanente para entornos SAP virtualizados. Centros de datos alojados de Equinix : Equinix proporciona infraestructura digital gestionada de alto rendimiento y bajo demanda que es segura y cumple con los requisitos, de ese modo satisface las necesidades de los clientes de SAP.

: Equinix proporciona infraestructura digital gestionada de alto rendimiento y bajo demanda que es segura y cumple con los requisitos, de ese modo satisface las necesidades de los clientes de SAP. Movimiento de datos rentable con Equinix Fabric ® : interconexión segura y de alta velocidad que permite que los clientes trasladen datos entre entornos sin inconvenientes mientras evitan costosas tarifas de salida, asegurando movilidad flexible y predecible entre entornos.

® interconexión segura y de alta velocidad que permite que los clientes trasladen datos entre entornos sin inconvenientes mientras evitan costosas tarifas de salida, asegurando movilidad flexible y predecible entre entornos. Infraestructura de nube privada de Broadcom : Broadcom brinda una plataforma de nube privada a través de VCF para apoyar la infraestructura ágil, escalable y segura para cargas de trabajo de SAP. Con VCF, los clientes pueden maximizar el uso de su infraestructura mientras mantienen el alto rendimiento para sus aplicaciones comerciales críticas.

: Broadcom brinda una plataforma de nube privada a través de VCF para apoyar la infraestructura ágil, escalable y segura para cargas de trabajo de SAP. Con VCF, los clientes pueden maximizar el uso de su infraestructura mientras mantienen el alto rendimiento para sus aplicaciones comerciales críticas. Implementación de Kochasoft : en esencia, Kochasoft impulsa la modernización de TI desde centros de datos hasta la nube a través de una estrategia centrada en clientes que brinda soluciones personalizadas. Suministra servicios de migración y gestionados integrales mientras fomenta alianzas proactivas para anticipar los desafíos y optimizar resultados, ayudando a las organizaciones a lograr valor a largo plazo a través de sus inversiones.

“Al colaborar con NetApp y Equinix para desarrollar esta oferta de servicios, ayudamos a los clientes de SAP a aprovechar mejor sus datos para lograr el éxito comercial”, señaló Ahmar Mohammad, vicepresidente de Servicios y Soluciones Gestionados de VMware en Broadcom. “Mientras las empresas hacen frente a una competencia intensa a escala global, el modelo de servicios gestionados fomenta la innovación rápida mientras ayuda a los clientes a reducir su riesgo. VCF brinda infraestructura de nube privada que soporta los niveles más altos de seguridad, cumplimiento y rendimiento para las cargas de trabajo SAP críticas de los clientes”.

“En Kochasoft, entendemos que los sistemas críticos para el negocio son fundamentales para todas las organizaciones. Nuestra misión es la de diseñar, modernizar y gestionar estos sistemas con precisión y confiabilidad, reduciendo el riesgo en cada paso”, manifestó Ettienne Mong, director en Kochasoft. “Al combinar nuestra experiencia con las capacidades de las tecnologías de NetApp y Equinix, brindamos migraciones que son ininterrumpidas y eficientes, permitiendo que los clientes logren un mejor rendimiento y éxito a largo plazo”.

NetApp y Broadcom participarán en NetApp INSIGHT 2025 en Las Vegas, del 14 al 16 de octubre, para presentar sesiones conjuntas y demostraciones, mostrando cómo su colaboración está impulsando la transformación en todos los sectores. Vea las sesiones principales en: https://www.netapp.com/insight/

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ha ayudado a las organizaciones líderes del mundo a atravesar el cambio: desde el surgimiento del almacenamiento empresarial hasta la era de la inteligencia definidos por los datos y la IA. En la actualidad, NetApp es la compañía de Infraestructura de Datos Inteligente, que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador de la innovación, resiliencia y crecimiento.

En el centro de dicha infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, la base unificada, de nivel empresarial e inteligente que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo de gestión de datos líder, y mejorada por la automatización a través del Motor de Datos de IA y AFX, proporciona observabilidad, resiliencia e inteligencia a escala.

Con un diseño desglosado, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control así las empresas pueden modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin dependencia. Al ser la única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes a nivel mundial, brinda a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con rendimiento, gobernanza y protección consistentes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para alimentar a la IA y listos para impulsar el próximo avance. Es por ello que las empresas con más visión de futuro del mundo confían en NetApp para convertir a la inteligencia en ventajas.

