NetApp adquirirá CloudCheckr y ampliará su plataforma Spot by NetApp CloudOps para permitir que las organizaciones optimicen y protejan mejor su infraestructura multinube

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), una compañía líder de software a nivel mundial, basada en datos en la nube, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo para adquirir CloudCheckr, una plataforma líder de optimización de la nube que proporciona visibilidad e información detallada de la nube para reducir los costos, mantener la seguridad y el cumplimiento, y optimizar los recursos de la nube. No se han divulgado detalles financieros de esta transacción.

A medida que las organizaciones de los sectores público y privado, junto con los proveedores de servicios gestionados, han intensificado sus inversiones en servicios en la nube durante los últimos años, el costo de la nube se ha convertido en un obstáculo para la aceleración de una empresa hacia la nube. Esta adquisición amplía las ofertas líderes de FinOps de Spot by NetApp al combinar la visibilidad de los costos críticos y los informes de la plataforma CloudCheckr con la optimización continua de los costos y los servicios administrados de Spot by NetApp. La combinación de estas capacidades permitirá que las organizaciones comprendan mejor y mejoren continuamente sus recursos en la nube, y obtengan los beneficios de la nube más rápido y a escala.

NetApp continúa invirtiendo en la innovación y el crecimiento de la cartera de Spot by NetApp como componente central de su estrategia de nube. La adquisición de CloudCheckr complementa y amplía la cartera de Spot by NetApp para crear un paquete líder en la industria de servicios CloudOps, y se basa en la reciente adquisición de Data Mechanics. Con CloudCheckr, la cartera de Spot by NetApp ofrecerá visibilidad de costos, análisis, administración y optimización integrales para ayudar a que las empresas y proveedores de servicios administrados controlen constantemente sus recursos de infraestructura en la nube.

“Gestionar los costos mientras se aceleran las aplicaciones en la nube es un desafío importante para las organizaciones, ya que trabajan para maximizar el retorno de la inversión (Return On Investment, ROI) respecto de sus inversiones en la nube, todo mientras se ejecutan a la velocidad de la nube”, afirmó Anthony Lye, vicepresidente ejecutivo y director general de la unidad de negocio de Servicios de nube pública de NetApp. “Al agregar análisis de facturación en la nube, capacidades de administración de costos, cumplimiento de la nube y seguridad a nuestra plataforma CloudOps a través de la adquisición de CloudCheckr, estamos permitiendo que las organizaciones implementen infraestructura y aplicaciones comerciales más rápido mientras reducen sus costos operativos y de capital. Esto supone un paso decisivo para avanzar con nuestra estrategia FinOps, así como una aceleración de nuestro liderazgo general en CloudOps. En pocas palabras, NetApp continúa capacitando a los clientes para que logren más nube a menor costo”.

“La combinación de Spot by NetApp y CloudCheckr creará un conjunto de soluciones de gestión de infraestructura multinube altamente complementarias y sinérgicas para nuestros clientes y socios”, expresó Tim McKinnon, director ejecutivo de CloudCheckr. “El equipo de CloudCheckr está encantado de unirse a NetApp y de ayudar a impulsar el liderazgo de la empresa en el espacio de las FinOps”.

Acerca de NetApp

NetApp es una empresa global de software centrado en datos y liderado por la nube que permite a las organizaciones liderar con datos en la era de la transformación digital acelerada. La empresa brinda sistemas, software y servicios en la nube que permiten a las organizaciones ejecutar sus aplicaciones de manera óptima desde el centro de datos a la nube, ya sea que se desarrollen en la nube, se trasladen a la nube o creen experiencias propias similares a las de la nube en sus instalaciones. Con soluciones que funcionan en diversos entornos, NetApp ayuda a las organizaciones a crear su propia estructura de datos y a entregar de forma segura los datos, los servicios y las aplicaciones correctos a las personas adecuadas, en cualquier momento y lugar. Para más información, ingrese a www.netapp.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que figuran en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc.

Declaración de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de EE. UU. de 1995.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones sobre los beneficios esperados de la transacción, las descripciones de la estrategia futura de NetApp y su impacto en los clientes. Los resultados reales, incluso con respecto a las perspectivas comerciales de NetApp, podrían diferir materialmente, debido a varios factores, entre otros: la capacidad de NetApp de integrar satisfactoriamente el personal y los activos adquiridos; la respuesta a la adquisición por parte de los clientes, empleados y socios; los beneficios reales de la transacción para clientes y socios; la capacidad de retener personal clave; y la capacidad de NetApp de hacer realidad sus objetivos estratégicos y operativos más amplios. Estos y otros factores igualmente importantes se describen en los informes y documentos que presentamos periódicamente a la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos los factores descritos en la sección titulada “Factores de riesgo” en nuestros informes presentados más recientemente en los Formularios 10-Q y 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

