NetApp acelera las migraciones de VMware con la integración de Amazon Elastic VMware Service

Amazon FSx para NetApp ONTAP ahora es compatible con almacenamiento externo para Amazon Elastic VMware Service

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, anunció hoy que Amazon FSx para NetApp ONTAP® ya es una opción de almacenamiento externo compatible para Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) en Amazon Web Services (AWS). Amazon EVS, que ya está disponible para el público, es un nuevo servicio de AWS que les permite a los usuarios ejecutar VMware Cloud Foundation (VCF) directamente dentro de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) junto con otras aplicaciones. Con Amazon EVS, las organizaciones pueden migrar rápidamente cargas de trabajo de VMware a AWS para extender y expandir de manera transparente sus entornos VMware y acceder a transformación y agilidad comercial.





Esta integración con Amazon EVS combina las comprobadas capacidades de protección y gestión segura de datos de NetApp con la escala, la resiliencia y el rendimiento de AWS, para que los clientes puedan simplificar y acelerar su migración a AWS sin cambiar de plataforma o reprogramar sus aplicaciones existentes ni tener que cambiar sus flujos de trabajo de gestión de datos existentes.

Migrar cargas de trabajo de misión crítica a la nube puede ayudar a que las empresas impulsen la transformación al eliminar estructura obsoleta, reducir costos operativos y cumplir plazos comerciales críticos. Pero se necesita una estrategia de datos efectiva para no introducir nuevos problemas, como costos inesperados, entornos de TI demasiado extensos y servicios fragmentados. Al ser el único proveedor de soluciones de almacenamiento empresarial con un servicio de datos directo diseñado de forma nativa sobre AWS, NetApp está en una posición inmejorable para ayudar a que los clientes aceleren las cargas de trabajo modernas en la nube, al ofrecer soluciones de almacenamiento empresarial diseñadas de forma nativa sobre AWS. Los clientes han podido reducir un 50 por ciento sus costos tras la adopción de Amazon FSx para NetApp ONTAP®. El uso de FSx para ONTAP para migrar y gestionar sus entornos de VMware permite que los clientes aprovechen la infraestructura de datos inteligente para mejorar la planificación la migración y reducir el costo total de propiedad con funcionalidades de gestión integradas.

“Los clientes que utilizan Amazon EVS con FSx para ONTAP ahora pueden disfrutar de la misma protección, automatización y eficiencia de datos con la que cuentan de forma local”, explicó Pravjit Tiwana, vicepresidente sénior y gerente general de almacenamiento en la nube de NetApp. “Gracias a nuestra colaboración con AWS, logramos que sea más fácil mover cargas de trabajo críticas a la nube y gestionarlas a escala”.

Para brindar un mejor soporte a los clientes en la gestión de cargas de trabajo avanzadas en la nube, NetApp ha lanzado funcionalidades como las siguientes:

Compatibilidad con Amazon FSx para NetApp ONTAP para Amazon EVS : Amazon EVS, la nueva solución de nube autogestionada para VMware de AWS, que ya está disponible para el público, y FSx para NetApp ONTAP, son opciones de almacenamiento compatibles. Amazon EVS automatiza y simplifica implementaciones y ofrece un entorno VCF listo para usar en AWS. Esto permite que los administradores de VMware migren rápidamente máquinas virtuales basadas en VMware a AWS con el mismo software y herramientas VCF que ya utilizan en sus entornos locales. El uso de FSx para ONTAP como almacenamiento externo para el entorno Amazon EVS reduce los gastos en términos generales, al ofrecer una funcionalidad de protección y gestión de datos avanzada que reduce el costo total de propiedad y aumenta la resiliencia cibernética.

: Amazon EVS, la nueva solución de nube autogestionada para VMware de AWS, que ya está disponible para el público, y FSx para NetApp ONTAP, son opciones de almacenamiento compatibles. Amazon EVS automatiza y simplifica implementaciones y ofrece un entorno VCF listo para usar en AWS. Esto permite que los administradores de VMware migren rápidamente máquinas virtuales basadas en VMware a AWS con el mismo software y herramientas VCF que ya utilizan en sus entornos locales. El uso de FSx para ONTAP como almacenamiento externo para el entorno Amazon EVS reduce los gastos en términos generales, al ofrecer una funcionalidad de protección y gestión de datos avanzada que reduce el costo total de propiedad y aumenta la resiliencia cibernética. Asesor de migración para cargas de trabajo de Amazon EVS : la función de asesor de migración de BlueXP Workload Factory para AWS ahora es compatible con cargas de trabajo de Amazon EVS, lo que ayuda a simplificar y acelerar los procesos de migración. De este modo, los clientes pueden automatizar la detección de máquinas virtuales locales, el aprovisionamiento de FSx para ONTAP y la colocación de almacenes de datos en Amazon EVS.

: la función de asesor de migración de BlueXP Workload Factory para AWS ahora es compatible con cargas de trabajo de Amazon EVS, lo que ayuda a simplificar y acelerar los procesos de migración. De este modo, los clientes pueden automatizar la detección de máquinas virtuales locales, el aprovisionamiento de FSx para ONTAP y la colocación de almacenes de datos en Amazon EVS. Compatibilidad ampliada de VMware con recuperación de desastres en BlueXP : la recuperación de desastres de BlueXP para VMware ahora se integra con Amazon EVS, para aprovechar el almacenamiento de FSx para ONTAP como destino de recuperación de desastres confiable. Entre las opciones de almacenes de datos compatibles se encuentran NFS (basada en archivos) y VMFS (basada en bloques) a través del protocolo iSCSI, para garantizar soluciones de recuperación de desastres versátiles y eficientes.

: la recuperación de desastres de BlueXP para VMware ahora se integra con Amazon EVS, para aprovechar el almacenamiento de FSx para ONTAP como destino de recuperación de desastres confiable. Entre las opciones de almacenes de datos compatibles se encuentran NFS (basada en archivos) y VMFS (basada en bloques) a través del protocolo iSCSI, para garantizar soluciones de recuperación de desastres versátiles y eficientes. Funciones de protección contra ransomware mejoradas: para que los clientes puedan proteger de forma más efectiva sus cargas de trabajo de Amazon EVS, se utiliza la protección autónoma contra ransomware (ARP) de NetApp ONTAP para FSx para ONTAP con el objetivo de detectar y responder a eventos de ransomware en tiempo real. Además, el servicio de protección contra ransomware de NetApp BlueXP es compatible con FSx para ONTAP, para ayudar a que los clientes orquesten de manera integral su defensa contra eventos de ransomware. Activar estas funciones para que admitan de forma nativa cargas de trabajo en AWS ayuda a proteger los datos de los clientes y minimiza el tiempo de inactividad mediante la detección proactiva del ransomware en la capa de almacenamiento de la nube híbrida.

Xtravirt, un partner preferido de NetApp y además partner de AWS, considera que estos recientes anuncios serán recibidos como buenas noticias para las empresas que buscan migrar cargas de trabajo de VMware a la nube pública. “La compatibilidad de FSx para ONTAP con Amazon EVS brinda a los clientes un control más granular sobre los datos que representan algunas de sus cargas de trabajo más importantes”, indicó Robin Gardner, director comercial de Xtravirt. “Los clientes podrán acceder a la funcionalidad de gestión de datos avanzada de NetApp para reducir los gastos relacionados con la gestión de entornos virtuales y controlar de manera más eficiente y segura las implementaciones híbridas”.

Ningún sistema de detección o prevención de ransomware puede garantizar completamente la seguridad en caso de un ataque de ransomware. Aunque es posible que un ataque pueda no ser detectado, la tecnología de NetApp actúa como importante capa de defensa adicional.

